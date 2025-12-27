上世紀90年代在香港 辦理申請美國移民 簽證，要準備的文件相當多，因曾經在中國國內生活過，無犯罪紀錄要分別在中國國內和香港辦理，國內那張要到公證處簽發，花了許多時間和精力才取到。經濟上還得在美國找兩位擔保人，要他們簽一份五年內生活擔保書。

當持移民簽證入境紐約後，在親戚處住了兩晚即前赴紐澤西州中餐廳做雜工，負責包裝外賣、清潔和洗盤碗。當年沒錢付醫療保險，最怕身體病痛，特別怕牙齒有問題，買了大瓶的李斯德林漱口水清洗牙齒，如果牙齒有事100美元起跳。兩年後找到一份雇主提供醫保的工作，生活慢慢安定下來，五年內沒有麻煩過經濟擔保人。

後來新移民大批湧入美國，移民審查不嚴格，政治上和經濟上放鬆了很多。美國沒有吸取911慘痛教訓，伊斯蘭恐怖分子欠下世貿大樓倒下讓許多美國人喪失生命的血債，慢慢被人淡忘了。索馬利亞前後來了20萬移民在明尼蘇達州建立自己社區，還選出自己的國會議員，因生活理念和價值觀不同，形成特殊社區。

南美洲等國家將許多罪犯毒梟放進美國，嚴重影響美國社會秩序和治安，破壞美國本土安寧。近日有阿富汗男子移民美國後，竟然在華盛頓特區槍殺國民兵，造成一死一傷兇殺案，引起人們對第三世界國家的警覺，總統川普已提出永遠不讓這些國家人民移民美國。

中國移民大舉進入美國，享受到民主黨政府優惠的紅利，取得醫療和食物劵，確實能幫助到生活有困難的長者。過往大陸人有利用政治庇護達到移民目的，理由是受計畫生育迫害。紐約法拉盛是個升級版的唐人街，通街都是中文，人們說的是普通話，略帶鄉音，說它像一個華人社區不如說它更像中國的城市。

台灣和香港移民到美後能夠努力學英文，早日融入美國社會。日本、越南移民表現也不錯，在南加小東京、韓國城和爾灣的移民社區既保留原本民族特性，也表現對美國移民大熔爐的尊重。

近來社會對印度 移民也有了新的看法，說他們大量投身IT行業，帶動印籍人士大量的遷入。加拿大政府祭出限制印度移民大棒，指他們搶高房屋價格，反印度之風也傳到美國。

把好移民關，將質素好的培養成材，成為推動社會進步的積極因素。新移民不能變成政治上的毒素和經濟上的蛀蟲。