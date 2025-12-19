憲政之亂序幕升起 且看賴政府的「德性」

古希臘哲人亞里斯多德於著作《尼克馬可倫理》申論「德性」，認為讓人能過幸福生活，就是德性；這種德性是一種卓越狀態，是經由習慣漸進形塑的。台灣許多庶民們近一年來，對幸福生活的感受，相當遙遠。

且看賴政府的「德性」。其一，「虛胖」的人均所得。報載賴總統在一項活動中說，2026年台灣人均所得可望上升至4萬美元。但台灣經濟成長係AI產業賺錢所致，傳統產業卻趴地，有半數勞工每月經常性薪資不足4萬元台幣，是亞洲四小龍之尾。

其二，廣泛性焦慮症的衝擊。各類產業及民眾與日俱增的不安與焦慮，現今已經浮現。川普關稅 及要求台灣廠家赴美鉅額投資的陰霾揮之不去，賴政府無力抗拒資金流入美國，留台投資的資源勢必緊縮。尤有甚者，賴政府拋出1.25兆新台幣的國防特別預算案，此等高軍費衍生的戰爭陰影、社會福利被迫瘦身的衝擊，要全民不焦慮也難。

亞氏申述之「德性」的另一要件是「習慣形塑德性」，且看賴政府的「習慣」：攪亂社會安寧與和諧氛圍的「大罷免 」被多數民眾否定而大失敗，隨之而來的更是閣揆不依憲法副署立法院三讀通過的財劃法修正案，賴總統卻肯定卓揆不副署。台灣憲政之亂的序幕升起，民主憲政習慣灰飛湮滅。

盧梭在《社會契約論》中評論憲政民主提到：人民自以為是自由的，他們大錯特錯，他們只有在選舉期間才是自由的，選舉過後他們就是奴隸。選前信誓旦旦、選後承諾破碎的政治人物，附貼在當今的賴政府身上。朝野對峙之勢恐非短期可以終結，只有2028是全民重拾幸福生活的關鍵時刻。

（本文取自12月20日聯合報民意論壇，作者為大學教授）