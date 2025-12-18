若國防包庇黑箱 台灣未戰先輸

當總統親口為台灣宣告「武統倒數計時」，國家安全便不再只是冷靜的戰略研判，而迅速轉化為一場高度政治化的動員工程。2027年究竟是解放軍的作戰節點，還是台灣內部動員恐懼、合理化軍購的最佳宣傳標語？這句話一出口，社會尚未等到任何完整的戰略說明，先迎來的卻是集體焦慮、輿論噤聲，以及「不能懷疑」的政治氛圍。

就在台灣被推入倒數情緒之際，美國媒體揭露五角大廈 內部的「優勢簡報」，直言美軍在台海戰爭中未必能勝，甚至多次兵推皆以失敗告終。隨後，AIT官員再補上一句：「若台灣不自我投資防衛，美方要協助將非常困難。」這一來一回，宛如分工明確的雙人相聲：台灣負責拉高威脅，美國負責提醒代價，最後共同指向—加碼軍購。

在這樣的氛圍下，賴政府以「守護台灣」之名，宣布推動總額高達1.25兆元(台幣，下同)的軍事採購計畫；昨天國防部 也表示，美國政府已就八案總計達新台幣約3500億的對台軍售案進行知會國會程序，可望一個月後生效。金額之鉅，堪稱史無前例；宣傳之響，也同樣熟練。民進黨將「國家安全」「抗中保台」反覆打磨成萬用鑰匙，彷彿只要鑲上這兩句，任何質疑都應立刻噤聲。

然而，問題從來不在於台灣是否需要強化防衛，而在於政府是否有能力，讓社會相信天價支出真能換來戰力，而非換來一套更精緻的黑箱？當部分爭議標案與得標名單逐步曝光，社會赫然發現，參與軍購的竟包括裝修商、茶行等與國防工業專業顯然存在落差的業者。難道台海安全的新解方，是靠水電裝修拚後勤、靠茶葉行打供應鏈 ？如果國防採購已能如此「跨界」，政府至少該公開說明：這些廠商的專業門檻如何審查？履約能力如何驗證？分包與風險如何控管？否則，社會的合理懷疑並非唱衰，而是基本常識。

軍購必須受到更嚴格監督，因其具備三重特性：金額巨大、資訊封閉、且動輒以機敏為由限縮外部檢視。民主國家對國防的態度，從來不是「因為國安所以免監督」，而是「因為國安所以更要可受監督」。否則，只要高喊一句「來不及」，就能跳過審查；貼上一句「國安」，就能封存資訊；最後再補上一句「不支持就是不愛台灣」，這不是強化防衛，而是削弱治理。

更諷刺的是，美國早已在內部評估中承認，台海戰爭高度不可控，美國社會對遠距離戰爭缺乏共識，卻樂於將台灣推向「自我防衛」的最前線。

一方面為未來可能無法介入預先鋪路，另一方面則確保軍工體系訂單源源不絕。這種「我可能救不了你，但你一定要先付錢」的安全邏輯，竟被賴政府奉為圭臬。

負責任的國防政策，從來不是「花得愈多就愈安全」，而是能否經得起戰略、財政與民主三重檢驗。1.25兆不只是帳面數字，更是長年維保、訓練與汰換所堆疊的財務風險；政府卻至今說不清得標廠商如何認定適格、是否設有阻絕利益輸送的防火牆，更無法回答一旦延宕、瑕疵或超支，究竟誰該負責。國防與國安若成為黑箱的保護色，監督若被視為背叛，那麼台灣即便尚未開戰，恐怕早已在恐懼治理下，輸掉了最不該失去的判斷力與尊嚴！

（本文取自12月19日聯合報民意論壇，作者為大學兼任教師）