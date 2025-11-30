該禁的不是社群 而是「數位缺席」

最近，丹麥 傳出了一個令人深思的消息：為了保護年輕世代的身心健康，部分學校或城市開始討論，並實施針對社群媒體 的「禁止令」或嚴格限制。然而簡單粗暴的「禁止令」，真的能解決數位時代的育兒困境嗎？丹麥的啟示，並不是要把社群媒體視為洪水猛獸，而是要正視一個更深刻、更具破壞性的家庭現象，亦即父母的「數位缺席」。

什麼是「數位缺席」？它指的不是沒有限制孩子的手機使用時間，而是家長在孩子進入數位世界後，選擇了缺席、旁觀或一無所知；從未真正了解孩子花費時間觀看的是什麼內容、與誰互動，以及他們在虛擬世界中感受到的喜悅或挫折。這種「缺席」比社群媒體本身更具危害性，它造成了三大傷害：

第一、剝奪了「數位導航」的機會。社群媒體、遊戲和網路資訊，就像一座巨大的、沒有地圖的城市。孩子獨自探索時極易迷失方向。面對網路霸凌、不實資訊或不良內容時，因為沒有父母的「導航」與事前討論，因而缺乏辨識的錨點，很容易作出錯誤的判斷。

第二、創造了「孤獨的避風港」。許多孩子沉迷於網路，並非因為網路有多好玩，而是因為在現實生活中找不到足夠的連結或肯定。當父母在場卻「數位缺席」時，孩子遂把手機變成「孤獨的避風港」，在虛擬世界尋找即時的成就感和歸屬感，久而久之勢必削弱親子 關係的連結。

第三、錯失了「數位倫理」的身教。孩子們處理虛擬世界中的人際關係、尊重智慧財產權、理解言論自由與責任的界限，都需要父母以身作則、親自示範。當父母自己也成為「低頭族」，並對孩子的數位行為不聞不問，我們就等於放棄了教導他們成為合格數位公民的機會。

如果我們真的要執行「禁止令」，該禁的不是社群軟體或手機，而是父母自身的被動、無知與逃避。與其焦慮地等待政府或學校頒布一道禁令，不如從家裡開始主動「在場」。

策略一，從單方限制轉為「家庭數位協議」；不要單方面宣布規則，而是與孩子一起討論並制定一份家庭數位協議。這份協議包含使用時間、使用內容；讓孩子理解「為什麼」有些內容不適合，而非強調「不能看」。策略二，與孩子「同在」數位空間；家長至少要試著了解孩子在玩的遊戲、追蹤的網紅言論、使用的社群平台文化。策略三，教導孩子「數位暫停」的藝術，在感到焦慮、憤怒或人際衝突時，放下手機，先處理情緒再處理事件。

丹麥的「禁止令」終究只是一個治標不治本的外部措施。父母是孩子數位學習旅程中最關鍵的嚮導；真正的解方在於終止「數位缺席」並以身作則，從「禁止」轉為「指導」，才能真正賦予孩子在數位時代健康成長的能力。

（本文取自12月1日聯合報民意論壇，作者為教師）