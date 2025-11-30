我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

濱崎步釋出上海1.4萬空位演唱會謝幕照 感謝文曝光 網感動：敬業精神

該禁的不是社群 而是「數位缺席」

郭瑋真（屏東市）

最近，丹麥傳出了一個令人深思的消息：為了保護年輕世代的身心健康，部分學校或城市開始討論，並實施針對社群媒體的「禁止令」或嚴格限制。然而簡單粗暴的「禁止令」，真的能解決數位時代的育兒困境嗎？丹麥的啟示，並不是要把社群媒體視為洪水猛獸，而是要正視一個更深刻、更具破壞性的家庭現象，亦即父母的「數位缺席」。

什麼是「數位缺席」？它指的不是沒有限制孩子的手機使用時間，而是家長在孩子進入數位世界後，選擇了缺席、旁觀或一無所知；從未真正了解孩子花費時間觀看的是什麼內容、與誰互動，以及他們在虛擬世界中感受到的喜悅或挫折。這種「缺席」比社群媒體本身更具危害性，它造成了三大傷害：

第一、剝奪了「數位導航」的機會。社群媒體、遊戲和網路資訊，就像一座巨大的、沒有地圖的城市。孩子獨自探索時極易迷失方向。面對網路霸凌、不實資訊或不良內容時，因為沒有父母的「導航」與事前討論，因而缺乏辨識的錨點，很容易作出錯誤的判斷。

第二、創造了「孤獨的避風港」。許多孩子沉迷於網路，並非因為網路有多好玩，而是因為在現實生活中找不到足夠的連結或肯定。當父母在場卻「數位缺席」時，孩子遂把手機變成「孤獨的避風港」，在虛擬世界尋找即時的成就感和歸屬感，久而久之勢必削弱親子關係的連結。

第三、錯失了「數位倫理」的身教。孩子們處理虛擬世界中的人際關係、尊重智慧財產權、理解言論自由與責任的界限，都需要父母以身作則、親自示範。當父母自己也成為「低頭族」，並對孩子的數位行為不聞不問，我們就等於放棄了教導他們成為合格數位公民的機會。

如果我們真的要執行「禁止令」，該禁的不是社群軟體或手機，而是父母自身的被動、無知與逃避。與其焦慮地等待政府或學校頒布一道禁令，不如從家裡開始主動「在場」。

策略一，從單方限制轉為「家庭數位協議」；不要單方面宣布規則，而是與孩子一起討論並制定一份家庭數位協議。這份協議包含使用時間、使用內容；讓孩子理解「為什麼」有些內容不適合，而非強調「不能看」。策略二，與孩子「同在」數位空間；家長至少要試著了解孩子在玩的遊戲、追蹤的網紅言論、使用的社群平台文化。策略三，教導孩子「數位暫停」的藝術，在感到焦慮、憤怒或人際衝突時，放下手機，先處理情緒再處理事件。

丹麥的「禁止令」終究只是一個治標不治本的外部措施。父母是孩子數位學習旅程中最關鍵的嚮導；真正的解方在於終止「數位缺席」並以身作則，從「禁止」轉為「指導」，才能真正賦予孩子在數位時代健康成長的能力。

（本文取自12月1日聯合報民意論壇，作者為教師）

社群媒體 丹麥 親子

上一則

香港世紀大火 肇因於監管機制失效

延伸閱讀

訂票網站藏玄機 簡單動動手指騙過AI「有感省錢」

訂票網站藏玄機 簡單動動手指騙過AI「有感省錢」
8歲童將母結婚金鍊熔成「金豆子」分送同學 網：來收拾父母的

8歲童將母結婚金鍊熔成「金豆子」分送同學 網：來收拾父母的
美國感恩節線上支出額估增6% AI代理流量轉換率高於社群媒體

美國感恩節線上支出額估增6% AI代理流量轉換率高於社群媒體
防川普想動格陵蘭…丹麥設「守夜人」24小時緊盯言行

防川普想動格陵蘭…丹麥設「守夜人」24小時緊盯言行

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵

2025-11-26 14:14
女國民兵莎拉．貝克斯特羅姆的親友為她守夜，她在值勤時遇襲傷重不治。(美聯社)

感恩節國民兵之死 狙擊美國心

2025-11-29 15:55

今年感恩節 看美國的鐘擺文化

2025-11-23 01:01
日本首相高市早苗22日出席在南非舉行的G20領袖峰會。(路透)

日本首相高市早苗 成為北京轉移民怨的標靶

2025-11-25 01:00

川普家族咎由自取 數位財富縮水

2025-11-28 01:00

川普不會讓高市 成美中關係絆腳石

2025-11-27 01:00

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事