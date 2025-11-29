人生的三稜鏡是楊千鶴用日文寫的自傳，由張良澤教授與林智美（楊的女兒）合譯中文本，台灣文庫1995年出版。

楊千鶴1921年出生於台灣台北市，家境中上，是當時台灣第一位女記者及女作家。在這本自傳中，她也寫出那個時代的台灣，從日據時代到國民黨 敗退台灣。

楊千鶴有很好的記憶力，她對遭遇過的事及經過，鉅細靡遺，都有敘述。她對事情的描述非常清晰，讓人有置身其中的感覺。

她很有正義感，反抗日本 政府對台灣人不平等的待遇。她在報社的工資，爭取到比日本同事還多。她對國民黨剛接管台灣時的腐敗情況極端反感。她同情二二八事件 的受難者。為了對抗惡勢力，她勇敢地挺身而出，競選公職，成為台東縣、也是台灣第一位女縣議員。在職時，她絕不貪汙，事事為她的選民著想及服務。她的先生林嘉雄被陷害入獄。幸好一年後，刑法100條廢除，他得以出獄，重獲自由。

楊千鶴的人生多彩多姿，像三稜鏡。她從一位受母親寵愛的千金小姐，到單純地替人著想而嫁了她先生，開始她人生的第二階段。她的婆婆對待她像傭人，非常苛刻。她忍無可忍準備離婚時，卻發現自己已懷孕，只得接受命運，跟隨她個性軟弱的丈夫。她一共生了三個小孩。長大後，他們都留學美國，並有所成就。後來，她為了來美國幫忙照顧孫子，就定居下來。在台灣及美國，她一直保持與台灣人作家及社區的聯繫。1988年曾任台灣人權促進會副會長。那年，她先生過世。

1993年楊千鶴決定將她多采多姿的一生寫下來，同時也見證她的時代。她的文筆細膩，對自己的心情及感覺有詳細的描述。林教授的翻譯，能夠傳達出作者的本意，值得讚賞。這是一本很好的自傳，難得的好書。

楊千鶴2011年在美國家中逝世，享年90歲。