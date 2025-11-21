綠挺日水產 美只有口惠

我的頻道

李武忠（台北市）
日本拒收回首相高市早苗「台灣有事」言論，引爆中國強烈反彈，除了在黃海舉行實彈演習外，還實施一系列「限日令」報復措施，包括暫停進口日本水產品，還推遲與日方的牛肉談判。繼黃豆之後，農漁產品相繼成為國際間國與國博奕的重要籌碼，彰顯出食物不僅是民生所需，更是重要的戰略物資。

中國是全球水產品第一大生產國及第二大進口國（僅次於美國），擁有得天獨厚的優勢，可以滿足國內需求，無需過度依賴進口；隨著中產階級壯大以及電子商務的蓬勃發展，對高價值海鮮需求增加，為此許多國家將其視為重要的目標市場。儘管目前正面臨整體經濟挑戰，隨著中國逐漸成為全球主要水產品買家及價格制定者，其在水產品的消費和採購決策，將影響到整個水產市場的變動。

中國自2023年8月24日福島第一核電廠首次向海洋排放處理後的廢水，即全面禁止進口日本水產品，直至今年5月底才剛同意解禁，如今又再度關閉；由於中國是日本最大的水產品出口國，對日本水產品出口的影響不容小覷。2022年，日本海鮮出口總額為3873億日圓，其中中國出口額為871億日圓，占22.5%；日本出口水產品以扇貝和海參為主，對中國出口額就占約51%。2024年禁令全年生效後，水產品出口總額為3609億日圓，對中國出口額驟降至61億日圓，海參出口額降幅達38%。

為此，日本企業嘗試將扇貝加工從中國轉移到其他國家、提高國內消費；日本政府則努力開拓香港和美國等市場，但因受限於美國的高關稅政策，數量有限，致日本去年水產品出口總額仍比2022年減少264億日圓。日本政府或可參考「台灣模式」，透過激起民眾和企業的愛國意識踴躍採購，並透過保價、促銷、加工以及高額補貼外銷到中國大陸以外市場的費用，來應對中共的封殺。

反觀美國，只宣稱會跟日本一起行動、卻未實質擴大對日本水產品進口，美國「口惠而實不至」的一貫作法，值得台灣警惕！

台灣方面，不只賴總統大啖「壽司、味噌湯」表達挺日，高雄市長也宣稱「高市挺台灣、高市（高雄市）挺高市」；食藥署在忙於毒蛋善後、民眾對政府食安把關充滿疑慮之際，又於昨天公告福島食品輸台全面恢復常態管理，時機之巧合讓外界很難不做政治聯想。更值得關注的是，賴政府是否會循「白蝦」模式（棄宏都拉斯改開放自斯里蘭卡進口），擴大進口日本水產品，進一步表達感謝日本政府的「仗義之言」？

台灣每年自國外進口扇貝數量約為8300公噸，總金額為1.20億美元，進口國家主要來自日本（約占57%）及中國（約占39%）；台灣每年進口海參數量不多，去年總進口量為278公噸，總金額約為1257萬美元，主要來自宏都拉斯及日本。雖然扇貝和海參進口數量不如白蝦多，還是可以對外展現「力挺日本」。至於是否會激怒中國、讓台灣「有事」，或是必須把食安放在最優先考量？國人恐怕也只能自求多福了。

（本文取自11月22日聯合報民意論壇，作者為農漁經學者）

