台灣健保新制偏差 傷全民信任

被形容為「政府開源新絕招」的健保 補充保費 改革，消息一出引發台灣存股族、定存族及包租公們反彈，行政院昨晚急踩煞車，衛福部也宣布「暫停有爭議的規畫」。政策何以如此草草收場？

雖然政府強調新制改採「年度結算制」，不再以單筆金額判定是否繳費，能堵住拆單漏洞，但現實中「上有政策，下有對策」，市場已出現資金重配置現象。一部分投資人開始轉向不配息ETF，或移往海外市場，以避開額外扣繳風險。由於海外所得仍享有750萬元台幣免稅額，這被視為相對安全的避險途徑。

並且，股利納入補充保費的設計仍存爭議。投資並非穩賺，若投資虧損仍得繳費，確實有違公平原則。

更值得關注的是，補充保費的課徵對象恐不是高所得族群，而是努力儲蓄、分散風險的小資與中產家庭。許多人投資股票、基金，是為了退休 生活或子女教育的長期規畫，如今連這些微薄的股利、利息都要課徵，形同將勤儉理財者視為財源；反觀股利大戶，通常透過投資公司節稅，而公司並不在補充保費的課徵範圍內，結果「有能力避稅的繼續避，守法的小民反而被課」。

問題的根源，並非健保收入不足，而是制度設計出了偏差。健保應是社會保險制，也就是由全民依所得與風險比例分擔；而不是稅收制，以各種名目向不同群體開徵來填補缺口。若制度偏離初衷，只會讓民眾對健保財務的信任逐漸流失。在考慮開源之前，政府更應正視健保經費使用問題：醫療資源過度集中於都會區、給付制度缺乏節制誘因、藥價機制效率低落。這些結構性問題若不解決，再多的補充保費也只是杯水車薪。

健保財務要永續，關鍵在於制度設計的核心理念是否健全，而非一味向民眾加收。改革「多收」並非不能討論，前提是政府應先說明補充保費的負擔比例與財源運用，並確保每一分健保經費花得更有效率、更公平。

（本文取自11月7日聯合報民意論壇，作者為工程師）