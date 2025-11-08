我的頻道

馬櫻╱加州
川普旋風式亞洲行由馬來西亞開始、繼往日本、結束於南韓。吉隆坡機場川普與熱情歡迎群眾同歌共舞，令馬來西亞人感到暖洋洋。總理安華那番引來川普共鳴貼心話：「挨過政治迫害坐過牢」，命運彼此相近，兩位政治領袖心靈馬上相通。

新上任的日本女首相高市早苗像個川普忠實粉絲，對偶像崇拜有加，在橫湏賀美國航母上發表熱情洋溢演說，感動川普和美國海軍大兵，凝聚成美日軍事經濟全面合作深厚情誼。自第二次世界大戰後，日本這個政治經濟強國終於成為美國最忠實的支持者。南韓是川普亞洲行最後一站，新總統李在明改變前任反中共政治傾向，引起韓國人民尤其青年學生的不滿。在川普關稅政策壓力下，李在明變為親美派，川普批准核子動力潛艇售予韓國，韓國也願加大對美國投資。

川普的重頭戲放在南韓最後一天，他會見習近平，原訂商談時間為四小時，但只用了一個半小時便了結。如用10分為滿分，川普給會談評為12分。事實上美中原訂會談框架各項均全部兌現，中方對稀土、大豆和芬太尼作出重大讓步。中國大毒梟張志東在墨西哥落網．隨即移交美國審判。中共放棄戰狼外交，再見不到「東升西降」、「奉陪到底」和「好自為之」等挑釁言論。釜山一役中共敗退，輸到連聯合聲明也懶得簽署，匆匆離場。

在川普面前習近平低調得可以，拿著本本照唸，目無表情，臉無生氣。川普就是主角，對習又拉手又拍膊頭，臨別前又趨近貼耳說了句俏俏話。身體語言騙不了人，整個川習會是由美國川普指引下，習近平只好按照流程走。

習近平決定是否赴韓先後有所改變。最初包下南韓慶州五星酒店全部客房，店方只好把原來八家南韓家庭婚宴席訂座取銷。繼而中方通知酒店習近平不來了，訂房作廢。最後習大人還是親自前去參加APEC會議，入住慶州的酒店只屬四星級。

順便提提川習會談地點在釜山金海國際機場進行，釜山是南韓歷史名城，有美軍基地。上世紀韓戰爆發，北韓共軍大舉南下，南韓局勢危急，釜山成為抗拒北韓最後一道防線。1950年10月美國麥克阿瑟將軍選定仁川海港作為美韓聯合部隊登陸點，擊退北韓入侵，為韓戰停戰訂三八線分隔南北韓兩國奠定基礎。75年之後美國總統川普來到，吹起美日韓聯合抗共的號角，目標直搗毀兇暴腐朽共產政權，共唱自由民主勝利的凱歌。

川普亞洲行，正應了唐詩「春風得意馬蹄疾」意境；習近平則陷入「無可奈何花落去」的結局。

