台肥任命案的派系棋盤

台灣民主走過風風雨雨，人民早已看透政治戲碼中的權力交換與派系平衡；台肥董事長人事更迭，就是如此這般、深具象徵意義的政治風暴。

吳音寧被指派擔任台肥董事長，引發社會議論。支持者稱其敢改革、勇於碰地方利益；反對者則批評這是派系酬庸、權力分贓、「有黨證就好」的政治文化，民眾對政治特權的忍耐已達臨界點。

執政團隊說這是「依法任命」、其具備農業改革視野，但多數民眾不滿的不僅是流程，而是訊號。民主社會對人事安排的敏感度，往往超過對政策辯論的興趣，因為政府的用人哲學正是價值選擇；正所謂「看一個政權，不在它說了什麼，而在它任用了誰」。

更敏感的是時間點，大罷免 風波讓綠營受創，黨內地盤競逐與派系和解的傳言四起，有媒體指此案牽涉「賴系」與「英系」的協調，甚至2026地方選舉布局。

若外界感受到的不是專業而是交換，這就不僅是普通的人事案，顯現的是權力暗室分配再起與民意靠後。

支持者強調吳音寧面對抹黑時的堅韌，將其視為「改革者」或「抗拒既得利益者」。批評者則回憶起她任職北農、於市議會備詢時，經管經驗與危機處理能力不足等爭議，質疑她接掌台肥董座能否服眾。這兩種敘事不僅是人物評價對撞，也是期待與失望的交鋒。

執政者更該反思的是內部反彈，有綠營地方人士直言「2028恐不好選」，這正是對派系運作不透明與不公平的焦慮。當基層尚在修補大罷免裂痕，權力核心卻急於擺位，幾乎無視民意的脈動。

政治並非完美，但必須讓人民感到公平、誠懇、願意改進。真正的試煉不在順風時，而是在重壓下仍能做對的事。今天的問題不只是吳音寧適任與否，而是制度是否透明、任命是否服眾、是否存在派系私心。

民意能原諒學習過程的錯誤，卻難以忍受「過了即忘」的政治傲慢姿態。派系平衡是現實，但民主成熟的指標是「才能置於忠誠」之前，而不是反過來。

若執政者真相信吳音寧有能力改造台肥，那就該公開政策目標、績效指標與改革時間表，讓公眾檢視；若自信其用人無瑕，就應更加公開透明。否則不僅是又一次人事任命爭議，更增加社會「一切如故」的疲憊與反感。政治是完成人民期望的管理學，台灣需要能「管理希望」的政治，而非消耗信任的權力。

（本文取自11月4日聯合報民意論壇，作者為台北商業大學榮譽講座教授）