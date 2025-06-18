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賴應仿秦孝公 開天窗說亮話

賽夏客（苗縣頭份）
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台灣在地球上是一個小點，堪稱彈丸之地，島內互打卻十分嚴重。人們期盼三黨能坐下來理性溝通，解決內耗不已的國家頹勢，「終於等到」總統府發出邀請函，乃是停止政爭的有利契機，竟然瞬間煙飛灰盡，不勝唏噓！

有關談判，古今中外皆然。遠在戰國時期，各國君王都想壯大、併吞鄰國以擴大版圖，這時位處西方、地貧人寡的秦國，是最後才被周天子承認的諸侯國，遭受其他六國輕視，強大的魏國還併吞其河西諸地；弱如累卵的秦國，只能忍氣吞聲。直到秦孝公繼位，發出求賢令，商鞅有了入秦大展長才的機會，前後覲見秦王四次，終於得到支持與肯定。

然而，商鞅提出變法改革的宏願，雖然獲得君王百分之百的信任，但秦孝公並沒有馬上昭告天下，雷厲風行，因為考量到國內有不少保守勢力或既得利益貴族會反制，就把最有影響力的甘龍和杜摯請來，由君主親自主持會議，讓那兩位巨頭與商鞅來個思想論戰；二打一，其實是不公平的辯論，但憑著商鞅的真知灼見與辯解無礙的口才，終於說服了保守勢力。

由於秦孝公懂得開天窗說亮話，透過雙方你來我往而有效的激辯後，終於達成共識；從此改革之門一開，全國老百姓都願意配合，讓歷史留下有名的商鞅變法，成功打造秦國統一天下的基礎。若是沒有甘龍、杜摯對上商鞅的辯論會，商鞅變法執行起來恐背腹受敵、窒礙難行，終將功敗垂成。

歷史經驗如此，雖然無法照本宣科，卻頗有參考價值。如今的台灣有兩、三股勢力在抗衡，且都各自有打不死的「鐵粉」，僵持在原地打轉，困境愈陷愈深。執政黨雖高舉與在野共商國是大旗，但顯然算計多於誠意，卻有理由拿來說嘴，佯稱不是我不願意會談協商，是在野黨拒絕參加；這是一射雙雕的狡詐伎倆。

賴總統應該有「解鈴還須繫鈴人」的智慧，多多學習秦孝公，讓不同意見的巨頭們有機會抒發己見，使公理愈辯愈明，而不僅是找在野黨主席來「密室聽訓」。

（本文取自6月19日聯合報民意論壇，作者為資深教育工作者）

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