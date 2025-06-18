綠亂噴口水批馬與館長 無助公益

每當綠營談兩岸關係，側翼名嘴可能亂扯，黨政部門則多少還能引經據典，還算顧及專業形象；但最近連續出現對網紅「館長」陳之漢上海之旅，及馬前總統出席海峽論壇談話「三宗罪」的批評，則讓人看到江河日下趨勢。

在「館長」大讚上海基礎設施、環境秩序等各項軟硬體建設後，官員評論「希望館長能看到更多東西」，去旅遊其實看不出來社會真實面；還建議「館長」可以在那邊久住，就可以知道真正生活是什麼樣態。此外，也有側翼建議館長到鄉村看看什麼叫做城鄉差距，云云。然而，在海峽論壇開幕時，出席的國民黨高層認為「館長」具有大批粉絲基礎，這次訪問讓很多人看到真實的大陸。

藍綠陣營出現如此極端見解，到底誰對？或者說，誰比較接近真實？應該指出的是，即便一個人都可能有多面性格，更別提若以領土遼闊的國家做比較，美國內陸與沿海城市風貌亦差距頗大，而號稱最大民主國家的印度，連一地的階級、貧富差距都可以道里計。中國大陸領土廣大又仍在發展中，其面向差距之廣，當前還堅持做大陸田野研究的學者看得愈多，愈了解並深感所知不足；因此誰又能肯定他看到的，就是大陸人民的真正生活呢？遑論「整體」。

或許有人認為，應該注意的是多數大陸人民生活過得如何？根據大陸2020年第七次全國人口普查 結果，居住城鎮的人口占比為近六成四，雖然不及台灣，多數人也過著都市化生活了。這對於過去歷史上長期困頓的苦難中國而言，無疑是個巨大的進步；而「館長」所論者，多為對綠營過去極端或偏頗宣傳的回應。幸虧「館長」此行全程直播，俗語說得好「眼見為憑」，即便是批評他看不出社會真實面者，也不能否定「館長」所見上海生活水準的真實性。

相較於上述討論，綠營最近對馬前總統出席海峽論壇的談話「三宗罪」的指責，則是更等而下之了！公共政策的討論，應該立基於事實基礎，捨此不為卻亂噴口水，只會浪費社會論辯資源、阻擋有意義的對話，毫無助於公共利益。綠營指出馬此行有「違憲、賣台、誤國」等三罪。僅以白紙黑字的中華民國 憲法為例，綠營批評馬英九 迎合中共、否定「兩岸互不隸屬」的基本立場，指控馬為了配合北京的政治操作，甘於自我否定、踐踏憲政原則。

然而，中華民國憲法增修條文前言寫得清楚明白：「為因應國家統一前之需要」，再加上內文提到的「中華民國自由地區與大陸地區」；顯而易見，究竟誰主張兩國論？誰才是違憲？只要看得懂中文者就能一目了然。過去每當綠營被質疑違憲總是推說民意支持，但從賴政府上台後硬拗風格更甚，台灣政治文化因此進一步惡化；執政黨實難辭其咎，誠盼台灣民眾明辨是非。

（本文取自6月19日聯合報民意論壇，作者為大學教師）