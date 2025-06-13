新生兒數是賴總統最真實的民調

「不查不知道，一查嚇一跳」！今年5月全台出生數為8433人，不但比去年同期減少2735人，更比4月還減少251人。想想5月有31天，竟然新生兒出生數會比4月還少，這是什麼樣的社會現象呢？

今年台灣新生兒出生數能不能保住12萬人，是非常大的挑戰！

台灣如此急遽的新生兒減少狀況，如果「少子化」不是當今最大的國安與社會問題，還有什麼能稱是國安與社會問題呢？

據內政部人口統計，台灣去年的新生兒人數創歷史新低紀錄，2024年的總生育率為1.11。總生育率意指每位婦女平均一生只生育1.11名孩子，照此推估，若台灣的生育率始終未能強力提升的話，待2025年的這一代成長後，再下一個世代出生的新生兒人數，還剩下多少？沒有「人」的台灣，哪裡有經濟和安全的能力呢？因此，如果「少子化」不是當今最大的國安與社會問題，什麼才是呢？

「生育子女」是年輕人對當今幸福、未來希望的最重大反應，單靠給年輕人補助，養子女，並不現實。政府唯有讓台灣政局安定、經濟繁榮、生活舒適，唯有讓年輕人覺得當下生活安定，並對未來的生活抱持希望時，年輕人才「有意願」生養小孩。

今年5月的8433名新生兒，都是在賴總統上任後才受孕的，從新生兒出生數來檢驗年輕人對賴總統政績的滿意與希望，應比任何民調 還要實際、準確與貼切，終究「新生兒」才是真正代表年輕人對台灣未來與希望的投票 。因此，懇請賴總統把「少子化」、「催生育」列為國安議題和施政的最重要指標，讓全體社會能信賴政府，讓年輕人能「樂於生育」。

（本文取自6月14日聯合報民意論壇，作者為退休 教師）