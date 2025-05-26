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賴政府積極去蔣 轉型正義還是轉移焦點

李芳遠（台南市）
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賴清德政府積極推動「去蔣化」政策，並公布處理威權象徵的最新進度。有關各地「中正路」改名的政策也在研究階段。然而，這項政策引發社會兩極化的討論，尤其在台灣民眾對當前經濟與國安問題的憂慮日益升高的情況下，更讓人質疑賴政府是否本末倒置。在台灣，「中正」二字可說遍布各地，不僅是道路名稱，更是學校、建築、地標的常見詞彙。

以台南市為例，中西區的「中正路」已改為「湯德章大道」，可是對不少人而言，他們依舊習慣稱呼其為「中正路」。原因不在於政治立場或對蔣中正的認同，而是「中正路」早已內化為許多民眾的集體記憶。

當各地「中正路」改名後，路邊違停、騎樓高低落差及占用就能改善嗎？沒有人行道，走在被店家占用的騎樓，只好與車爭道。

政府不想辦法改善「行人地獄」，卻成天搞意識形態；對人民來說，建構一條讓民眾安心行走的道路，遠比改名重要千百倍，可惜政府似乎不是這麼想。

台灣社會面臨諸多重大挑戰，從能源短缺、兩岸關係緊張、國際經貿壓力，到少子化問題，許多民眾認為政府應將心力放在更迫切的民生與國安課題上，而非投入過多資源於象徵性強、實質影響有限的改名與拆除行動上。正如台中市長盧秀燕所言「吃飽太閒」，這句話雖直白，卻反映出部分民眾對政策優先順序的失望。

總結而言，「去蔣化」不應只是單一黨派或政府的一廂情願，而是要建立在廣泛社會共識、深思熟慮與歷史對話之上的公共政策。若僅將轉型正義做為意識形態鬥爭的工具，不僅無助社會和解，更可能讓「正義」成為掩飾執政失能的遮羞布。

（本文取自5月27日聯合報民意論壇，作者為國中教師）

賴清德 盧秀燕

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