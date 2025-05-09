台灣恢復「4+1」假期 維護民國傳統

由國民黨、民眾黨與無黨籍立委共同推動「紀念日及節日實施條例」的修法，昨天三讀通過，包括5月1日勞動節、9月28日孔子誕辰紀念日（教師節）、10月25日台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日與農曆小年夜全國放假。此外，條文還新增原住民族歲時祭儀假日由1天增加至3天，達到原住民族與漢民族假期上的平等。

這個修法來自對2016年蔡英文在選舉期間曾承諾「不砍7天假」，但民進黨 在取得國會多數後，卻強行推動「1例1休」政策，最終在當年12月立法院通過「勞基法」修正案，刪除7天國定假日，包括元旦隔日、青年節、教師節、光復節、蔣公誕辰、國父誕辰、行憲紀念日都變成只紀念不放假，造成勞工權益受損。

因此，這個修法有三個象徵意義：其一，這是藍白政黨的一大勝利，象徵藍白始終站在關懷全國民眾權益的角度，有效反制民進黨大罷免 宣傳；其二，恢復的假期除勞動節外，都與中華民國 的傳統、重要節日有關，象徵著藍白政黨對維護民國傳統的堅持；其三，這象徵著勞工權益一大進展，讓曾經參與抗爭的勞工終於看到希望。

至於民進黨委員，在發言和表決時沒有站在支持增加國定假日的立場，反映出其當年刪7天假的一貫態度，因此，如果真的順利罷免藍營立委，未來民進黨有機會重回全面執政，是否會再度修法刪除這些假日？全國民眾都高度關注並已產生相當疑慮，民進黨若不對此表態，將會嚴重影響大罷免。

為何教師節要放假？教育是立國的根本，尊師重道則教育興國，這一天是孔子誕辰，相比大陸選擇沒有任何具體紀念人事的9月10日為教師節，選擇孔子誕辰作為教師節實屬意義重大。

未來10月25日不只是台灣光復節，更是金門古寧頭大捷紀念日，這個節日的制訂極有巧思，台灣光復節可讓國人正視台灣重回中華民國懷抱的重要，這是去殖民化的重大日子，提醒國人不再有媚日崇美的自我殖民思想，而能尊重自己生命的主體性價值。新增紀念古寧頭大捷紀念日，藉此緬懷當年陣亡將士，更能讓大家體認保衛中華民國的重要。

12月25日即使不放假，國人都已習慣在這一天跟歐美社會共度耶誕節，然而，重新恢復行憲紀念日放假，可讓國人意識到「中華民國憲法」的制訂與實施，意義殊勝，對於守護中華民國憲政發展，將產生強化的效益。

加上農曆小年夜的放假，擴大年節的氛圍，使得新增的假期有著濃郁的「尊重傳統」這一深意，對照於當前政府正在全面展開去中國化浪潮，恢復「4＋1」假期是對當前政府不當施政最有效的反制。放假不只能讓國人有感，更能藉此重新喚醒台灣國民的人文精神，讓大家意識到先賢創業維艱，守成不易，珍惜中華民國的傳統文化，實屬我們能安和樂利與永續發展的基石。

（本文取自5月10日聯合報民意論壇，作者為宜蘭大學博雅學部教授）