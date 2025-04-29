川普百日執政的驚心變局

川普 重返白宮 執政就職滿百日，用一句話來說，是全世界因川普而轉變，且令世人充滿了不安的驚恐和怎麼會這樣的問號。

川普回歸白宮後的施政藍圖已清晰可見：這是一個經過調整的戰略組合─保護主義、工業復興和強勢地緣政治的再結合。

從重新入主白宮的第一天起，川普就宣示將有重大變革。這位以「打破常規」和「不按牌理出牌」為「交易的藝術」著稱的總統，已經以一系列激進的政策與行動，強令「美國優先」不僅捲土重來，而且力度更甚，以讓「美國再度偉大」的願景再現。

具體表現在四個層面：

一、行政手段更激進，川普一就任即撤銷前總統拜登的67項行政命令，不到百日，已簽署130項行政命令，規模前所未見，推翻美國許多政策的基石。

二、重啟加徵關稅 作為無差別攻擊武器，要全球各國就範。尤以「對等關稅」堪稱核彈或海嘯，顛覆自由貿易精神與規則，令美國股匯債三殺、資金逃離美國，及全球各國經濟前景面臨重大考驗。

全球經濟正面對「川普變量」重啟後的新博弈格局。新興市場資本回撤、匯率動蕩加劇；以出口為導向的國家明顯承壓；歐洲多國正在重新評估產業依賴，並提高財政支出因應；投資者則在重新衡量這股反／逆全球化重襲的結構性風險。

與四年前的川普1.0執政相較，對等關稅戰略更為系統化與制度化，不只強調短期談判勝利，還要將關稅從談判籌碼轉變為美國產業政策的長期支柱，明確服務於於製造業回流、戰略產業安全、財政稅收及地緣政治保護等多元目標。

儘管目前供應鏈移轉困難、成本與效率無法改變，川普仍強調產業安全優先於市場效率，其背後是對產業供應鏈安全─主權─國家安全三合一的戰略思維。

三、走向非正統經濟路線，在財政與貨幣政策方面，大規模財政擴張與對聯準會的施壓，成為市場關注的政策雙核心。

縱使減稅、基礎建設與製造業補貼計畫正在迅速展開，但財政赤字擴大、美元大幅走貶、長期債券利率走高及股市閃崩等問題重重，外資流正在逃離美國。

四、外交政策主張交易優先。川普以商人的商業談判風格，亦即交易優先的實用主義處理外交事務，在多邊秩序或重要地緣政治關鍵議題上，他也具有更鮮明的單邊優先與戰略聚焦的風格，以公開高壓的戰術尋求短時間達成目標。

此外，交易風格也表現在處理烏俄停戰上，要求烏克蘭簽署美烏礦產協議；也結合對等關稅的攻擊武器，甚至還以共同投資能源及擴大採購天然氣等條件，聯繫起來作為地緣政治安全的談判籌碼。

其他諸如接管加薩走廊和格陵蘭、併吞加拿大納入美國第51州、美船可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河等倡議，更是凸顯川普欲以強勢單邊主義重構國際秩序的決心。

簡言之，川普百日新政釋出一個清晰信號：這是一個以「美國優先」為最高原則下，呈現出更具意識形態色彩，且不斷打破全球與國內規則的美國。

「就任百日定江山」，這是美國著名政治分析家大衛．葛根（David Gergen）在其名著「美國總統的七門課」中的名言，能在百日內建立聲望，對其推動政策十分重要。但川普的百日新政變革帶來最新民調支持率驟降，創下80年來最低紀錄，低迷而慘淡的開局令川普未來執政及期中選舉增添坎坷路，接下來是否及如何調整前行的路考驗著川普，也試煉全球及我們如何因應，姑且謹慎應對。

（本文取自4月30日聯合報民意論壇，作者為自由撰稿人）