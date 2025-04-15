脫中入北是岳不群政策

還記得金庸寫的「笑傲江湖」中，絕頂武功秘笈莫過於「葵花寶典」，其翻開第一頁註明「欲練神功，引刀自宮」，華山派掌門岳不群希望成為絕世高手，因此甘願放下男人的尊嚴，對自己下狠手，卻依然沒有練成。

賴清德 總統同意中研院社會所研究員吳介民有關「脫中入北」的倡議，並說如此能「立足台灣，布局全球」，最終形成「全球台灣」。筆者認為，如果真要實施，那首先就應該宣布正式結束「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）。

「全球台灣」就是他希望台灣練成的絕頂武功。不過，這個「北」是相對於「全球南方」而言，「全球南方」通常是指非洲、亞洲、拉丁美洲和加勒比海地區這些發展中國家，截至目前為止，全球南方成員已經擴增至134個國家。

在聯合國 內，綜觀全球不過只有197個被普遍承認的主權國家（包括聯合國會員國和聯合國觀察員），賴總統要台灣全面「脫中入北」，那就要減去前面的全球南方國家，最後我們只剩63國可展開貿易，很明顯，這已經不是在「布局全球」。

而且，我們想成為「全球北方」，且不論建立邦交，純粹就經濟論經濟，「全球北方」要不要接納我們進來，被視作一員呢？更不要說我們在蔡英文總統時期大幅推動的「新南向政策」，現在還要不要繼續推下去呢？

政策邏輯要有一貫性。當我們要在經濟層面「脫中入北」，就意謂著要徹底跟過去的自己告別，但經濟政策的實施，不可能沒有思想、文化與教育的相關配套措施，如此綿密交織，才能完成經濟本身的願望，因此賴總總顯然需要「洗滌人心」。

當年日本「脫亞入歐」的政策背後有思想家與教育家福澤諭吉提供戰略思考，如果賴總統是「明治天皇」，難道吳介民就是「福澤諭吉」？但福澤諭吉還有陽明學作自己的理論依據，不知吳介民有沒有思想來引領國人知道往後該如何生活呢？

如果要真正成為「北國」，我們就需要預作因應，譬如要徹底使用「北國」能接受的母語來跟人家溝通，這就是配套措施。是否我們該建議政府除廢除中文外，還要禁止說自己本來的母語？如此孩子方能認真學習「全球北方」的各國語言。

我不喜歡「口號治國」，常會不知不覺把政客華而不實說的話過度當真看待。不過，我從來很欣賞大格局與大氣魄的英傑，樂見賴總統提出「脫中入北」的戰略思考，期待該夢想能全面落實於台灣，只是該如何克服反對聲浪，這點需要三思。

而且，美國財政部 長貝森特這幾天接受彭博訪問表示，美國與大陸的經濟沒有理由必須脫鉤，他覺得即使這兩個經濟強權在關稅上互不相讓，仍舊可達成協議。如果美國都不想在經濟「脫中」，台灣為什麼就要脫中呢？

最後，我還是忍不住想回到前面一開頭談到的岳不群。個人淺見覺得：「脫中入北」其實最終是個岳不群政策，畢竟台灣的命根子就是中華文化，世上厲害的武功何其多，賴總統又不是岳不群，真有需要帶領台灣人齊練「葵花寶典」嗎？

（本文取自4月16日聯合報民意論壇，作者為國立宜蘭大學博雅學部教授）