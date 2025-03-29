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香港人飲水不知思源？

南生／蒙特利公園市
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香港左派大公報發表批鬥李嘉誠文章，叫李和香港人要飲水思源，不要忘記共產黨給香港人的恩惠，並且以東江水輸港為例，說是共產黨為香港徹底解決用水問題。

上世紀60年代初，香港長期天旱無雨水，幾個規模細小的水塘難應付人口日益增長用水的需要，常乾涸見底，於是開始實施制水，最嚴重時每隔四天才供水四小時，適逢炎熱夏季，制水措施困擾港人。港府租用十艘大型運水船日夜不停到珠江口運水返港供市民使用。

為徹底解決水荒問題，港府與廣東省政府簽訂購買東冮水合同，國內在東江水源頭舖設水管將水泵入新建成的深圳水庫。港府則在西貢海灣建堤築壩，闢船灣及萬宜兩大水庫貯存越山而來的東江水。

港府與廣東省政府每年簽訂購水合同，當年每立公尺水售價兩元多港幣（是同期深圳東莞巿民繳納水費零售價五倍，運到香港的水像原料，還要作過濾消毒等處理，水的來價絕不便宜）。雙方供水合同每年簽一次，規定是年東江水輸港數量和單價。如當年所需用水量超出合約所訂，可追加數量，但得另付較高單價。若是年颱風季節天降暴雨，兩個淡水湖早已滿溢，簽約的水量會照常輸港，哪怕珍貴的淡水屆時倒入鹹水海港方不得拒收。每年一簽合同，水價便增加一次，全是由供水方報價，港府是無議價能力的付方。

當年左派電影公司為東江水唱讚歌，美其名曰「東江之水越山來」，好像是黨為香港人造福，其實東江水輸港不過是一個商業的買賣，還存在許多不平等的地方。香港人頭腦簡單，不知內裏乾坤。

這些年來東江一帶工厰林立，當局無環保意識，工業癈水隨便倒入江河，東江水源嚴重汙染，重金屬嚴重超標，雖然港府水務局盡量努力改善水質，但還是無法讓港人能飲用到十全十美的東江水。

未想到六、七十年後的今天，大公報還將根本不是免費東江水說成黨的恩賜，要香港人感恩圖報，還要時刻提醒他們飲水要思源，真是天大的笑話。

香港 港府 共產黨

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