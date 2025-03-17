與強鄰為伴 戰略錯誤是災難

最近，圍繞著烏克蘭 總統澤倫斯基在白宮遭到的羞辱，不少人慨嘆小國在大國夾縫中的受氣難為。小國常為國土空間、人力和自然資源所限，無法與大國角力，會被後者脅迫。也因此，才更能考驗小國、弱國之處世智慧。

不只是小國，大國也有處世之道，就是親誠睦鄰，化敵為友，至少不要四面樹敵。相較於大國，小國或者弱國的處世之道就更關鍵了，因為這往往關係生存發展。國小未必弱，所以小國當自強為第一要務。譬如以色列，國土面積不過2萬5000多平方公里，大致相當於中國的一個地級市。但其軍事、科技、經濟實力均屬世界一流，誰敢小覷？有時連美國都要讓它三分。

其次，小國，尤其是弱國，除非有某一個大國想吞併你，否則，在大國地緣對抗中，保持中立不選邊是最佳之道，與強鄰為伴時，就更應謹慎。但烏克蘭恰恰就是犯了這樣的錯誤。小國，尤其是弱國，是不能犯戰略錯誤的。任何戰略錯誤都會變成顛覆性災難。

說起來，烏克蘭還不算是小國，也不算很弱，但自其立國以來，卻至少犯過兩次戰略性錯誤。

一次是，烏克蘭本是世界第3核大國，但1994年卻輕信俄美等大國的安全承諾，銷毀自家核武，等於自廢武功，將國家命運託付給他國，導致烏克蘭今日要全靠美國及西方輸血才能與俄抗衡。假如當初保持有一定量的核威懾，會是今日這樣屈辱的結果嗎？恐怕俄羅斯 也不敢輕易對其發動「特別軍事行動」。

既然銷毀了核武器，那有策略與大國妥處也行。偏偏烏克蘭又在西方策畫下，推翻了2010年民選的亞努科維奇政府，這個政府是希望在俄羅斯和北約 間保持中立。新政府一味倒向西方，還要加入北約，這不能不令俄羅斯感到了威脅，於是發生2014年克里米亞被占領、2022年俄烏衝突等一系列事件。

沒多少人會說俄羅斯入侵一個主權國家是合法的，但相信也沒有多少人會說，烏克蘭夾在大國地緣對抗的縫隙中還要硬生生地充當「夾心餅乾」是明智的。烏克蘭今日慘狀，首先要負責的當然是西方，但烏克蘭從政客到部分民眾也難辭其咎。這就是烏克蘭所犯的第二大戰略錯誤。

如今，川普更是要令美國重回弱肉強食的叢林時代，正變成為一個國際惡棍。而歐洲各大國以及東亞的日、韓又都各懷鬼胎，各揣私利，雖有時也有一定的抗爭，但表現的卻是一幅臣服之態，甚至爭相阿諛取悅美國。連區域大國，甚至一些企業都有可能成為地緣政治的犧牲品，何況小國、弱國？

世界至少在今後4年內註定是要非常不平靜的。也許最後的希望還在東盟，在全球南方。因為他們雖然並不強大，但尚能根據自身利益作出理性價值判斷。相信這個世界終究會向那種弱者不懼、強者不孤、小者不卑、大者不霸、平等相處、合作共贏的人類理想的大同社會發展，川普亂世，只是人類社會發展中的一股逆流。

（本文取自3月18日聯合報民意論壇，作者為西安科技大學材料科學與工程學院教授）