我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普連3勝 下半場會如何？遣返反猶挺巴生

華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退赴美申請

台預算窒礙難行 還是執政無能？

陳清雲（新北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

台灣立法院11日就中央政府總預算案覆議案進行詢答，然而行政院的回應，卻暴露執政團隊對於預算掌握不足、施政能力低落的窘境，許多首長竟連自己部門的預算增減幅度都答不出，甚至提供錯誤數據，誤導立法院審議。

令人更加憂心的是，行政院不僅未依慣例向立法院呈報最終統刪資料，甚至誤導大眾，先前宣稱總預算被刪除2075億元(台幣，下同，約63億美元)，然而行政院長卓榮泰口頭報告實際刪除數字為1439億元(約43.7億美元)。不禁讓人質疑，究竟是行政院刻意隱瞞，還是根本無法有效管理國家財政？更荒謬的是，當行政院無法清楚說明財政數據，卻又聲稱窒礙難行，試圖藉此合理化並推卸無能執政的問題，還有能力繼續治理國家？

立法院依據預算法規定行使預算審查權，通過的總預算案經費比去年還高，並未影響政府施政。而根據憲法增修條文規定，所謂的「窒礙難行」應是指影響施政的重大阻礙，然而目前政府的狀況並非如此。若行政院認為刪減的預算確有必要，可以依法另提追加預算，或對遭到凍結的款項提出解凍報告，即可迎刃而解。為何行政院仍以「窒礙難行」為由進行覆議？這顯然不是制度問題。

預算的問題已經夠荒唐，花東基礎建設的推動更讓人痛心，花東快速公路的可行性評估報告遭交通部退回，「蘇花安」工程仍然無法確定推進；這些事實證明，民進黨政府「選前承諾、選後翻桌」的本質。賴總統、蕭副總統等選前對花東建設作出的承諾，選後卻全然不認帳，讓花東人連一條安全回家的路都得不到，這樣的政府真能代表全國人民的利益嗎？

此外，台積電為台灣科技產業支柱，政府卻坐視其資金與技術外流，不知維護台灣產業競爭力。如果台灣的科技核心優勢因而流失，將對國家經濟發展造成無法挽回的傷害。

綜觀這次預算案覆議與針對質詢的回應，行政院對於財政管理的混亂、地方建設的漠視、科技產業的忽略，讓社會各界深感憂慮。對於這樣的政府，人民有權利要求其負責，立法院更有責任監督；若執政者無法勝任，就應負成敗責任，而不是將無能掩飾為「窒礙難行」。

（本文取自3月13日聯合報民意論壇，作者為立法院法制局前局長）

台積電 民進黨 卓榮泰

上一則

川普政府再調整對台海兩岸關係

下一則

一洲焦點／川普連3勝 下半場會如何？遣返反猶挺巴生

延伸閱讀

藍白封殺覆議案 民進黨：全台宣講展現民意

藍白封殺覆議案 民進黨：全台宣講展現民意
綠：藍白否決覆議案 歷史罪人勢必受民意制裁

綠：藍白否決覆議案 歷史罪人勢必受民意制裁
台灣總預算財劃法覆議案 遭藍白否決

台灣總預算財劃法覆議案 遭藍白否決
預算案、財劃法覆議案 3月12日表決大戰

預算案、財劃法覆議案 3月12日表決大戰

熱門新聞

「一洲焦點」談川普國會演說等本周重要新聞。(世界新聞網)

一洲焦點／川普2.0成績單、烏道歉軟中硬、聰明的台積電

2025-03-06 17:35

黃金時代言猶在耳 川普經濟亮紅燈

2025-03-10 02:00
(世界新聞網)

一洲焦點／川普連3勝 下半場會如何？遣返反猶挺巴生

2025-03-12 20:22

歐洲與川普撕破臉 中國伺機而動

2025-03-06 01:00

川普是戰略家？還是世界秩序破壞者？

2025-03-11 02:00

關稅引爆通膨 重現50年前滯脹

2025-03-09 01:00

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭

12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思

郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？