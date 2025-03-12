台預算窒礙難行 還是執政無能？

台灣立法院11日就中央政府總預算案覆議案進行詢答，然而行政院的回應，卻暴露執政團隊對於預算掌握不足、施政能力低落的窘境，許多首長竟連自己部門的預算增減幅度都答不出，甚至提供錯誤數據，誤導立法院審議。

令人更加憂心的是，行政院不僅未依慣例向立法院呈報最終統刪資料，甚至誤導大眾，先前宣稱總預算被刪除2075億元(台幣，下同，約63億美元)，然而行政院長卓榮泰 口頭報告實際刪除數字為1439億元(約43.7億美元)。不禁讓人質疑，究竟是行政院刻意隱瞞，還是根本無法有效管理國家財政？更荒謬的是，當行政院無法清楚說明財政數據，卻又聲稱窒礙難行，試圖藉此合理化並推卸無能執政的問題，還有能力繼續治理國家？

立法院依據預算法規定行使預算審查權，通過的總預算案經費比去年還高，並未影響政府施政。而根據憲法增修條文規定，所謂的「窒礙難行」應是指影響施政的重大阻礙，然而目前政府的狀況並非如此。若行政院認為刪減的預算確有必要，可以依法另提追加預算，或對遭到凍結的款項提出解凍報告，即可迎刃而解。為何行政院仍以「窒礙難行」為由進行覆議？這顯然不是制度問題。

預算的問題已經夠荒唐，花東基礎建設的推動更讓人痛心，花東快速公路的可行性評估報告遭交通部退回，「蘇花安」工程仍然無法確定推進；這些事實證明，民進黨 政府「選前承諾、選後翻桌」的本質。賴總統、蕭副總統等選前對花東建設作出的承諾，選後卻全然不認帳，讓花東人連一條安全回家的路都得不到，這樣的政府真能代表全國人民的利益嗎？

此外，台積電 為台灣科技產業支柱，政府卻坐視其資金與技術外流，不知維護台灣產業競爭力。如果台灣的科技核心優勢因而流失，將對國家經濟發展造成無法挽回的傷害。

綜觀這次預算案覆議與針對質詢的回應，行政院對於財政管理的混亂、地方建設的漠視、科技產業的忽略，讓社會各界深感憂慮。對於這樣的政府，人民有權利要求其負責，立法院更有責任監督；若執政者無法勝任，就應負成敗責任，而不是將無能掩飾為「窒礙難行」。

（本文取自3月13日聯合報民意論壇，作者為立法院法制局前局長）