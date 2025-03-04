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歐洲難擔責 俄烏恐續戰

汪哲仁（新北市）
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在川普與澤倫斯基的白宮大戲後，美烏雙方可能需要冷靜一段時間，才能重新開始和平協議的推展，讓原本預期今年停火的可能性降低，俄烏戰火或將延續到2026年中。

雖然澤倫斯基在華盛頓受到委屈，但是3月2日在倫敦舉行的烏克蘭安全高峰會，歐洲領導人一致表示聲援烏克蘭，強調他們將持續軍事支持以保衛烏克蘭、抵禦俄羅斯的侵略，一支沒有美國的援烏反俄聯盟已形成。

由於目前歐洲難以接受俄羅斯在烏克蘭獲勝，歐洲國家已經開始動員以支援烏克蘭軍需。惟缺乏美國的歐洲與烏克蘭將面臨相當的挑戰，在軍費、彈藥與情報各層面，面臨挑戰的難易度不同。

歐洲近年來已將國防支出增加到2500億歐元，加上歐盟有意提供烏克蘭200億歐元軍事援助，但此軍援計畫有可能受到部分國家反對；但若再加上歐洲國家個別支持，如德英法等國，歐洲應尚有能力彌補美國停止援烏後的軍需款項，再不濟，還有手中凍結的俄羅斯外匯資產，因此在資金上烏克蘭應可勉強度過今年，惟俄羅斯的軍費仍高於歐洲國家的總合。

在彈藥上所面臨的困難較難克服，以目前戰場最需要的155釐米榴彈砲彈來看，在歐盟加大產量後，今年預計可生產200萬發，該產量尚不足以滿足烏克蘭一年的消耗量。雖歐盟目前承諾於今年提供150萬發予烏軍，惟是否會如2023年交貨延遲6月而造成戰場失利情況，尚有待觀察。此外，過去透過美國採購韓國砲彈的做法，可能難以再現。

此外，遠程飛彈和防空系統也是歐洲無法取代美國之處；英法的「暴風之影」遠程飛彈數量有限，遠不及於美國陸軍戰術飛彈系統的產量。

最近烏克蘭的愛國者防空飛彈系統即將用罄，希望美方能再提供20套，更寄望能讓烏克蘭在其境內生產愛國者飛彈，在川、澤翻臉後也可能斷供。因此若無意外，烏克蘭武器將在6個月後捉襟見肘。

最大的困難可能在於美軍所提供的情報共享，美軍擁有的衛星通訊與監控能力是歐洲無法提供的。目前馬斯克揚言關閉烏軍前線的星鏈通訊服務，此舉將造成烏軍指揮管制體系窒礙難行。若美方停止衛星情資或GPS訊號給烏軍，則即便烏克蘭拿到「暴風之影」飛彈，其準確度也將大打折扣。

在政治上，歐洲國家反烏聲浪不斷高漲；雖然挺烏的梅爾茨將成為下屆德國總理，但是席次次高且親俄的德國另類選擇黨（AfD）未來是否會刪減國防預算中的援烏款項，尚待觀察。此外，反烏言論在今年要舉行選舉的波蘭，已非僅限於極右派；今年波蘭總統主要候選人，如法律與公正黨（PiS）的納沃羅茨基（Karol Nawrocki）、公民聯盟（KO）的特扎斯科夫斯基（Rafał Trzaskowski）雖然仍支持烏克蘭抗俄，但對於烏克蘭難民福利與挺烏加入北約的態度已大不如前。

川、澤在白宮的風波，不僅對烏克蘭未來是個災難，且這災難已蔓延至歐洲。如果歐洲希望實現持久和平，那麼歐洲最終必須對烏克蘭的安全承擔起責任；但是這項責任，可能是長期躲在美國安全傘下的歐洲難以承擔的。

（本文取自3月5日聯合報民意論壇，作者為研究人員）

烏克蘭 俄羅斯 歐盟

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