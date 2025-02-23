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USAID金援台灣團體 曝美博弈布局

郭武平／裴凡強
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川普再度當選後，成立於1961年冷戰高峰期的「美國國際開發署」（USAID）成為全球聚光燈的焦點，這個以「促進全球民主、人權」為主旨而成立的援外機構，被馬斯克主導的「美國政府效率部」第一支箭射中後，隨之就在「查帳」中成為世人焦點。

這個長期扮演遂行美國地緣政治戰略目標的白手套，從目前公布的帳目資助對象來看，1991年蘇聯解體後獨立的許多加盟共和國內部，很多非政府組織長期都直接或間接受到美國資助，其中俄羅斯、白俄羅斯烏克蘭等國的許多非政府組織，像是「自由之家」與「國家民主基金會」等直接在當地設有駐地辦事處，扶植親美勢力，干預鼓動反政府示威活動，進而引發顏色革命。

以烏克蘭來說，2004年底因總統選舉爭議，當時就由美方協助組織民調機構，即時推出選舉監察員舉辦出口民調，自行發布選舉結果為親美候選人尤申科領先並質疑選舉舞弊，在媒體廣泛報導後全面影響輿情，最後爆發了「橙色革命」。2014年烏克蘭內部因親歐美、親俄的路線爭議，又發生「廣場革命」，親俄的亞努科維奇被趕下台逃往俄國，由親歐美西方的波洛申科接任。據川普衛生和公眾服務部部長小羅勃甘迺迪指出，光為了製造這場騷動，美國就向烏克蘭提供50億美元的天價資金。

這次美國公布的帳目，公開許多非政府組織團體都收到美國5到50萬美元的資助，更坐實了USAID就是顏色革命的幕後推手。同樣的情況，2020年也發生在白俄羅斯總統選舉，當時盧卡申科連任後，出現了抗議選舉不公的大規模示威遊行且長達10個月，最後在普亭提供「全面協助」以「確保白俄羅斯的安全」下結束動亂。當時白俄許多民間團體組織，諸如「白俄羅斯自由劇院」透過文化藝術活動，用傳播「民主理念」吸引年輕世代，培養壯大反對力量；「人權夥伴關係協會」則強調關注白俄羅斯政治犯、言論集會自由等，並以網路與短影音等號召宣傳。根據美國公布的帳目，許多類似團體組織接受的資助從5萬到40萬美元不等。

在俄羅斯類似的非政府組織就更不勝枚舉，多藉各種網站和社交媒體，向俄語讀者提供「另類觀點」挑戰俄國官方，強調腐敗、人權、社會不公等敏感議題，旨在影響公眾輿論認同美國價值。

馬斯克公開的USAID金援流向，當然不會漏掉台灣，其模式與俄白烏三國高度相似，同樣是資助各種非政府非營利組織，但是包裝上又更為細緻，透過性別平權、事實查核、反抗文化、同志熱線、人權促進、廢除死刑等訴求，唯政治傾向均明顯偏向去中反中意識形態，深耕美式價值。這些受到美國資助的團體，間接讓台灣成為中美博弈下美國的棋子，長此以往，誰敢保證今日的烏克蘭不會是明日的台灣。

川普解散美國國際開發總署，是否是美國收縮輸出顏色革命的對外政策，值得持續觀察。但就台灣的前途命運而言，如繼續寄希望於華盛頓，以川普一切以美國優先的政策，台灣未來會否從籌碼變成棄子，值得政府嚴肅思考。

（本文取自2月24日聯合報民意論壇，作者為政大、南華大學榮譽教授，以及文字工作者）

白俄羅斯 烏克蘭 川普

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