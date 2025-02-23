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移民示威者 應要尊重「地主國」

薛永康（加州）

洛杉磯時報資深評論員 Gustavo Arellano 在2/6評論標題為「Waving a foreign flag at a protest against deportation. Is good trouble」大意為移民在反對驅逐無證客的示威中，高舉移民的祖國國旗是自找麻煩。這個評論員自己也是美籍墨西哥移民，認為想要留在美國就需要融入、具有歸屬感、應該高舉美國國旗，否則落人口實，尤其在反移民的極右派者眼中。

筆者同意。當移民欲入籍美國，對於自己的「祖國」以及「地主國」美國，要分清楚。一旦入了美國籍，仍然「心繫祖國」為人之常情無可厚非。但是同時需要尊重地主國。洛杉磯的僑二中心，在中華民國的10/10國慶日掛上青天白日的國旗，美國國旗也在旗杆上。同樣地，慶祝中華人民共和國10/1國慶，中國大使館也掛上五星旗以及美國國旗。這些都是尊重地主國的例子。

美國為一個民族大熔爐，接受各國合法移民，目前川普欲驅逐無證客，也就是非法移民，過去非法移民留下的子女「夢想生」的命運目前也不保。為了爭取自己的權益，示威遊行可以瞭解，但是在近百千人的隊伍中， 全是墨西哥以及其它中南美地區的國旗。居然看不到一面美國國旗，傳給大眾的什麼信息？如何獲得同情？

在運動比賽上，移民可以高舉祖國國旗為祖國打氣；過去在賓州約翰尼斯堡的少棒賽中，看到一片青天白日的旗海為台灣少棒隊加油，無人反對也並不稀奇，體育為公平競爭，沒有國籍及敵我區別，替誰助陣皆可。

國旗代表的是國家。目前川普驅趕非法移民，並非針對及仇視移民來自的國家，所以示威者無需高舉其祖國國旗為祖國打抱不平。如果要讓旁觀民眾認出自己來自何處，可以用標語旗幟等替代。如果仍然堅持高舉祖國的國旗、也應該同時舉起地主國的國旗。即使不滿美國政策，在美國的土地上，這種做法是對地主國最起碼的尊重。

非法移民 墨西哥 洛杉磯

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