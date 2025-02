移民示威者 應要尊重「地主國」

洛杉磯 時報資深評論員 Gustavo Arellano 在2/6評論標題為「Waving a foreign flag at a protest against deportation. Is good trouble」大意為移民在反對驅逐無證客的示威中,高舉移民的祖國國旗是自找麻煩。這個評論員自己也是美籍墨西哥 移民,認為想要留在美國就需要融入、具有歸屬感、應該高舉美國國旗,否則落人口實,尤其在反移民的極右派者眼中。

筆者同意。當移民欲入籍美國,對於自己的「祖國」以及「地主國」美國,要分清楚。一旦入了美國籍,仍然「心繫祖國」為人之常情無可厚非。但是同時需要尊重地主國。洛杉磯的僑二中心,在中華民國的10/10國慶日掛上青天白日的國旗,美國國旗也在旗杆上。同樣地,慶祝中華人民共和國10/1國慶,中國大使館也掛上五星旗以及美國國旗。這些都是尊重地主國的例子。

美國為一個民族大熔爐,接受各國合法移民,目前川普欲驅逐無證客,也就是非法移民 ,過去非法移民留下的子女「夢想生」的命運目前也不保。為了爭取自己的權益,示威遊行可以瞭解,但是在近百千人的隊伍中, 全是墨西哥以及其它中南美地區的國旗。居然看不到一面美國國旗,傳給大眾的什麼信息?如何獲得同情?

在運動比賽上,移民可以高舉祖國國旗為祖國打氣;過去在賓州約翰尼斯堡的少棒賽中,看到一片青天白日的旗海為台灣少棒隊加油,無人反對也並不稀奇,體育為公平競爭,沒有國籍及敵我區別,替誰助陣皆可。

國旗代表的是國家。目前川普驅趕非法移民,並非針對及仇視移民來自的國家,所以示威者無需高舉其祖國國旗為祖國打抱不平。如果要讓旁觀民眾認出自己來自何處,可以用標語旗幟等替代。如果仍然堅持高舉祖國的國旗、也應該同時舉起地主國的國旗。即使不滿美國政策,在美國的土地上,這種做法是對地主國最起碼的尊重。