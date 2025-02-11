美國占便宜 川普還賣乖

溫文儒雅的「哥倫比亞新聞評論」10日出版專文，出現這樣的標題：「報導瘋狂的國王」川普 總統。不過，川普不瘋狂，只是得了便宜還賣乖，三個例子信手拈來。

第一個例子，川普說台灣賺走了美國晶片錢，但「經濟學人」去年8月就已分析這是信口開河，實情是台灣僅在各級晶片當中，支配先進晶片供應鏈的「製造」，但美國在「設計」見長。以最近（2022年）可得的資料為準，美國藉此取得晶片產業價值的40％，台灣的製造僅得11％。最近，駐美代表俞大㵢也說，每售出1美元晶片，美國公司賺零點38美元，台灣僅得零點11美元。

錢已賺飽卻反過來信口雌黃，要以加稅來賺更多，人心不足蛇吞象的古諺，由川普現身示範。川普首任總統時宣稱要提高關稅，增加美國製造業就業人口，但至2023年，美製造業人口還在下降；反之，關稅如常的德、加、義各增1%、3與5。再任的川普重施故技，黔驢技窮的成分很可能多於後出轉精。

第二，至去年約有1000萬無證照移民在美國工作，占美國勞動力6％。歐巴馬執政時，每遣返11位非法移民 工，本地出生者跟著減少1個工作機會。相關研究說，若遣返130萬移民工，美國就業率會永久減少零點6％。建築與營造業有無證照工150萬人，很難進口或自動化取代，遣返可能使新房短缺而推高房價；同樣，10多年前歐巴馬驅逐無證照移民時，這個效應已經發生。最後，無證移民工離開，政府財政也會短少收入。這是因為，無證照的人無法得到福利，健保補助、公共房舍租住與其他補助統統沒有，但他們的薪資要扣繳社會安全與醫護健保費，也仍須繳交消費稅，而消費稅雖然只占聯邦政府收入不到1％，但占了州和地方政府收入可能在30％以上。川普現在得意洋洋的笑聲，他日一定不會成為哽咽的低鳴，乃至嚎啕大哭的哀號嗎？

最後，上個月「時代周刊」有篇文章，標題很準確與誠實：「拜登的烏克蘭 勝利，澤倫斯基的失敗，為什麼？」答案就在該刊的遣詞用字，仍然不敢，或說不願意使用俄烏開戰後，西方與全球南方知情人早就熟知的常識：美國要以烏克蘭做為代理人，弱化俄羅斯。刊物訪問負責督導俄羅斯政策的Eric Green，說白宮自始設定三個目標，但不含要讓烏克蘭勝出；也不含在白宮看來，憑藉西方的強大支持，烏克蘭也無法讓烏東與克里米亞回歸基輔。因此，拜登僅含糊以對：「支援烏克蘭，需要多久就支援多久。」換句話說，美國「仁至義盡」，即便自知沒勝算，但只要烏克蘭當權派、特別是極右派要戰鬥，那就支持，不講的歇後語是，抱歉了，俄烏兩敗俱傷，當然也就意味基輔戰後，必然滿目瘡痍。

至於戰爭對美國的影響，拜登沒有說謊，他指軍武援烏是「聰明投資」，政府會使用數以百億計的資金製造軍備、充實武器庫存，至少有12個州的軍火產業跟著鼎盛。川普更是直來直往，表示援助可以，但烏要與美「合作開發稀土」等礦產。落寞的是歐盟，一因俄烏開戰而失去取得廉價能源、經濟為此衰退，最慘的是德國，極右派為此更有發展空間；二則歐盟去年執行關鍵礦物法，必須採礦，但在境內開採困難很多，達標不易。歐盟至前年底援烏約850億歐元，遠多於美國的700億，如今眼睜睜看著烏克蘭肥水旁落，至少是美國而不是歐盟主導開發。

（本文取自2月12日聯合報民意論壇，作者為政大新聞系退休教授）