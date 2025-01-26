目前美國最火的大事，除了川普上台，就是小紅書 與抖音 難民。小紅書蜂擁而至的老美，熱情與中國民眾交流，開始學唱中文歌、說中文，讓身為英文教師的我無比感慨。

台灣人的教育，是讓小孩子學好英文去跟美國人搖尾巴，用錢拜託美國支持台灣。中國的教育卻是把國家人民變強，讓美國人心甘情願來學中文。

為什麼數發部拿那麼多預算 ，卻不發展屬於台灣的小紅書？為什麼台灣不發展自己的影音平台？美國人蜂擁而至小紅書，打開台灣電視卻幾乎看不到相關新聞，好像政府很怕台灣人知道美國人跟中國人友好的真相。

我在想，是不是政治對立，讓台灣缺席了這一波美中民間交流？如果說中國是台灣的敵人，美國才是朋友，可是現在美國人民跟中國那麼好，台灣情何以堪？

也許所有的對立仇恨，都是政客設計出來的！要比人情味，要比善良，台灣人不會輸中國人；要比天分比努力，台灣人也不會輸！但台灣進步的空間在哪裡？在「政治上的團結＋正確的史觀」？我們必須要懂得檢討，才能進步。

現在中國就如同戰國時代的諸子百家，在教育上實施儒家：全民教育，有教無類；在管理上實施法家：集權統治，亂世用重法；在軍事上實施了墨家：兼愛非攻，積極發展國防。

資本主義跟社會主義格格不入嗎？小紅書很明顯給出了答案。

（本文取自1月27日聯合報民意論壇，作者為高中英文教師）