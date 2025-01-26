美國政權轉移前後的兩項特赦

川普 捲土重來的就職典禮，終於平安無事地舉行了。很多人鬆了一口氣，慶幸民主政體下和平交接終於恢復。但是這也言之過早，四年後川普或他的寡頭政治集團將如何保持他們的政權，如果他們在票選上吃癟的話，是否會重演三本鐵公雞，我們只好等著瞧了。

當天因為天氣奇冷，為了保護參與者和群眾的健康，三天前決定把這傳統在國會西向國家廣場室外舉行的大典，自1985年（雷根第二任也因氣溫因素）以來第一次移到國會圓頂大廳內舉行，而典禮後的遊行也改到在華埠的室內體育中心進行。這樣數以萬計的位座要重新安排給少數人的確煞費心機，加上要臨時搭建禮台等等都極不容易；主辦當局卻做得天衣無縫，值得慶賀。

典禮過程從拜登 總統夫婦在白宮迎接川普夫婦開始，一直到川普總統夫婦送拜登夫婦上「陸戰隊一號」直升機離開國會廣場，都按傳統的兩黨合作方式；尤其是開始致詞的總統就職典禮委員會主席還是民主黨籍的參議員，一切都非常得體。

除了典禮完畢後，最引人注目的可能就是，首先，拜登總統在他任內最後一天特赦了在他任內川普極為不滿的公僕和政界人士，例如控制新冠狀病毒最得力的專家佛奇博士、川普自己任命而後來又失寵的參謀長聯席會議主席、及在國會彈劾川普最得力的議員和幕僚等等，還包括了拜登的弟弟和四位家人； 其次，川普就任當天就特赦了四年前在國會山莊暴亂而被判刑入獄的暴亂份子約1600人。

關於前者，拜登在數月前特赦他兒子杭特時已遭非議。這次在數周前已有他要先發制人，預先特赦這些無辜人等的打算，以免他們在此後數年可能會被川普的司法部 控告，使他們鋃鐺入獄。

此議一出，反應並不佳；有謂沒有犯法，何必多此一舉。但拜登深知川普及其左右對此事極為認真，尤以川普任命之聯邦調查局長已指名道姓地提出60餘人為其控告對象；如不預先防範，這些人官司纏身，甚至所花律師費用可能導致傾家蕩產。

因此他將此事留到最後一天辦理並發布。川普的反應並不如想像的激烈，大概他也鬆了一口氣，不必去追訴這些人了。其實特赦對國家也是一個貢獻，省掉許多不必要而會分裂社會的訴訟；這和當年福特總統特赦因水門案辭職後的尼克森，有異曲同工之效。

至於川普特赦攻擊國會山莊的暴亂份子，又是另外一回事。嚴格說來，他自己是糾眾暴亂的罪魁，但卻因選上了總統，司法部一項奇特的內部政策免了他吃官司，但他的支持者卻鋃鐺入獄，說不過去。不過這些人都是成人，應該有辨別是非的能力；尤其是霸占國會、傷害執法人員等等，均非法律許可，尤其是有部分尚為前科服刑的犯人，實非應有措施。