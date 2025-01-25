這場大火就像一面照妖鏡

一場史無前例的野火從1月7日起席捲大洛杉磯 地區，將許多社區化成廢墟。

這場災難發生後，洛杉磯市長巴斯面對媒體一連串的問題不發一言；加州 州長紐森 對著急的民眾說，給總統拜登打了五通電話沒人接；拜登總統到南加勘災，居然滿臉燦笑地「報告大家一個好消息，我當曾祖父了」，身為國家領導人竟顢頇、離譜至此，急於知道政府如何救災的國人，一定跟我一樣愣在電視機前，真叫人無語!

沒想到在2025年才開年，就見到一個完全失靈的美國政府，水塔是空的，消防栓完全擠不出水，嚴重阻礙了急迫的滅火行動，一個年年發生野火的地區，居然連個應急的備案都沒有，這是美國嗎?

有人怪罪市長沒有坐鎮洛杉磯，直到起火了才從非洲迦納總統就職典禮現場回國，個人認為她因公出國並沒有錯，糟糕的是氣象局長已提出野火警告，但市長卻沒有任何準備。另外，市長雇用的消防局長Kristin Crowley，專長及主要工作不是消防，而是推進性別平等和多元化，令人咋舌。

州政府問題更多，州長紐森忽視Pacific Palisades水庫乾涸問題，刪除整建預算；聯邦政府本來已經計畫把加州水源從北部調到乾旱的南部，但遭到紐森州長跟環保團體反對，好萊塢明星也是反對引水計畫的主要力量，令人感嘆錯誤的決策比貪汙還可惡。

難免有人認為這場火災像是一面照妖鏡，把隱藏的問題都照出來了，無恥的政客，失職的領導，老百姓的命運只能操縱在風向上。

根據加州消防廳去年的報告，本世紀前10年發生四次，本世紀的第二個10年發生五次；但過去四年中竟然發生10次山火。加州年年發生山火，是不可避免的自然災害，但過去幾十年的環保主張及政策選擇，使得每一次火災都變得更具毀滅性，這些問題並非一夜之間出現的，而是長期忽視的結果。

大火是天災，但更是人禍，這次大火燒的如此慘重，災難背後的問題值得重視與探討，氣候變遷的影響確實存在，但並非最主要的因素，政府應對不力、消防資源不足、消防預算削減、灌木叢和枯木堆積無人清理，政府在資源管理和政策執行上的失誤才是問題的核心。

洛杉磯市長削減近1800萬美元的消防預算，優先把資金用在政治正確項目DEI多元平等政策上，這跟救火有何相干？有人認為DEI是促進社會公平的重要一步，當消防部門應該優先處理火災的防範時，卻把資源和精力用在與救火毫無關係的事情上，這是失職。

消防栓沒水，代價是人命和財產損失，加州領導人是否真的在為人民福祉考量？還是為他們的政治利益服務，值得深思。