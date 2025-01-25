從就職典禮 看川普重返白宮

1月20日是川普 就職的大日子，筆者注視電視機全程觀看。總體感覺川普當天活動既保留傳統，又有許多創新意念，也把人民放在心裡，真心為人民做實事。

美國先賢是新教徒，信奉上帝和耶穌，立國於宗教真理基礎上。川普明言選舉時遭槍傷耳朵是上帝拯救了他，同時也拯救了國家。他要重整教育系統，重建青年學生新面貌。性別只有男女，沒有其他方面的認同。這都是美國建國200多年來的好傳統。活動上演奏的是傳統美國歌曲和耳熟能詳的像哈里路亞教會樂曲。

恢復五角大樓及國防部 的好傳統，也是傳遞給大家好訊。過往性別多元化搞到軍隊烏煙瘴氣。有國防部長可以失蹤三天跑到醫院治前列腺奇葩，還有參謀長聯席會議主席五星上將可以自行與中共軍方領導私通電話，如此無紀律荒腔走板怪事。

哈瑪斯 擄去美國人質，拜登一直要不回來。川普就任前警告如1日20日前不放人有你好看的，結果1月19日就放了三人，隨後可望陸續歸來。

慶祝會上被哈瑪斯扣押人質家屬參加聚會，川普本來站在主席台向列隊走過的家屬致意，川普向其中一名帶紅色棒球帽的男子說了一句話，他便由主席台走下來親自與他交談，跟著與大家親切握手，顯然這是臨時穿插的活動，讓人質和他們家屬感到總統對他們的重視，川普親民作風也顯露無遺。

川普在運動館裡在多份即行實施的行政命令上簽名，簽名後他將文件向左右及後面觀眾展示，其中有退出巴黎氣候協議，為國家省下兆元。還有開發海上鑽油台，解決油價重大民生議題。川普還將簽過名的七支筆分別擲向現場觀眾，讓七位接到禮物的幸運者高興得不得了。

晚上就職晚會還有一場總統、副總統夫婦和兩對軍人共舞節目，先由總統、副總統夫婦起舞，再分別與軍人交換舞伴，音樂溫馨輕快，總統舞姿成慶祝活動的完結篇。

真的要稱讚這兩位總統夫人，第一夫人是著名模特兒，有副好身材，穿什麼衣服都好看。宣誓場合帶頂有邊淑女帽，襯上黑色貼身西服，特別優雅，盡顯賢淑本色，可是帽邊擋了美麗的臉龐，川普宣誓後想親吻一下也被帽邊阻隔。副總統萬斯夫人是位印度籍美女，眼睛大大，五官精緻端莊。兩位夫人令人看得舒服，她們都有旺夫相。

川普說他開創美國黃金時代，由川普當選到就任當天的表現看，我是相信他的話的！