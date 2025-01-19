怎樣理解川普的「口出狂言」

上周「世界論壇」發表萬沐的文章「對加拿大 口出狂言，川普 羞辱了誰？」。文章認為川普「口出狂言」，是「進行主權勒索」，進而認為川普不但是羞辱了杜魯多 ，羞辱了加拿大，也羞辱了美國。

作者面對川普談話的怒氣可以理解，川普確實是口無遮攔，但本人願意從另一個角度提出自己的看法，供作者參考。

其實我們都知道，尚未正式就任美國總統的川普，是在一個非正式的場合，準確的說，是在他的家裡說的這句關於加拿大成為美國的第51個州的話，並非是官方的場合、站在官方的立場表態，而是帶玩笑性質的調侃，所以大可不必全部當真，尤其不能僅從字面上加以解釋。

按本人對川普執政作風的瞭解，他是通過外在的話達到另外的意圖。比如川普在與杜魯多見面前便放話說，要對加拿大某些產品徵收關稅。他說的意思是，這幾年加拿大政府不作為，大量非法移民從加拿大進入美國，連同毒品，給美國帶來了很大的麻煩；在經濟上，許多產業設立在加拿大，美國國內產業空心化了，美國每年要為加拿大付出200億美元的費用，他要通過提高關稅，讓一些產業回流國內，解決美國國內的就業問題；還有，加拿大的國家安全防衛，基本上由美國負責支出；按這個邏輯推理，假如加拿大成為美國的一個州，這些問題都解決了。更根本的說，這些話不是真的要你加拿大成為美國的第51個州，而是要你杜魯多解決這一系列問題。川普是把他在商業領域的談判技巧，用在了對外政策討價還價上而已。

當然，也不排除川普對杜魯多這些年在內外政策上推行的路線表達不滿，其實加拿大杜魯多執政十多年，國內經濟衰退，物價上漲，一系列極左政策使國內的不滿情緒不斷升高，事實上，特魯多推行的政策在國內已面臨巨大的民意壓力。以至他見完川普後，於1月6日便辭去了加拿大自由黨黨魁和總理職務。