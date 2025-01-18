齊心救災 暫停口水戰

洛杉磯 世紀災難猶如地球末日，焚風來襲，盡顯人類的渺小。

希望危急生死存亡之時，全國要集中全國精力救災，組織人力物力，出動救火飛機，趁風力稍減之時，上天救災，大面積撲火。加州 州長紐森 是民主黨明日之星，在加州政壇深耕多年，做過舊金山市長、副州長、現居州長大位，但看看這20年，加州稅重，施政滿意度下降，企業人才外流。民主黨的紐森放棄傳統保守立國精神，一切弄得不倫不類，單看非法移民政策已知其亂了套。但紐森州長現在不是澄清的好時候，應集中精神全力救災，將功贖罪。

女市長真的不像話，明知洛杉磯多時沒下雨，氣象局事前已預告焚風將至，她仍然離開崗位前往非洲為他人贈慶。返回洛杉磯拒絕回答傳媒訪問，處處表現冷漠無情。洛杉磯市民一日已有十萬個簽名要求罷免此人。

川普就任在即，逮議他老人家少說話，多做事。多給專職發言人機會，讓助手們發揮。總統是領袖，統籌幕後，坐鎮指揮中心。就職前川普政策已廣告天下，現在就是實幹之時。

拜登已完成總統大任，好好休息。如果需要表態，鼓勵全國人民團結全力救災便可以了。

有件小事值得一記，朋友住家後方是個小公園，半夜二時公園起火，剛好有夜班下崗之人返家，立即報警消防車趕到滅火成功。追查原因，原來是遊民生火取暖，星星之火幸無燎原。提起洛杉磯遊民處處，又是大城市當政者的缺失，處理不當，後患無窮。

感謝勞苦功高消防員，希望全美人民放下心怨歧見，為美國祈禱，先救災，再追責。天佑美國！