校名對聯趣聞：建國成功靠中山 中山一生為建國

2007年12月9日台北建國中學舉行109周年慶祝活動，建中校友會在母校舉辦校友聯歡大會，當時曾經擔任中國國民黨 主席、台北市長的建國中學校友會理事長馬英九 ，在會中講了一則有關「校名」的故事：

台北市各中學校長、主任和教師在一次聚會時，中山女子高級中學的一位老師以台北市立建國中學、成功中學及中山女高的校名寫了一副對聯的上聯–「建國成功靠中山」；建國中學校長吳武雄靈機一動，馬上對出下聯–「中山一生為建國」。大家聽了哈哈大笑，盛讚吳校長機智過人。

這則故事和我在2000年12月初回到建國中學訪問母校師長和同學時，與吳武雄校長講述的故事相同。

當時，我們聆聽吳校長講述之後，我說：「有了上聯，也有下聯，並且已將建國、成功、中山等市立高級中學的校名嵌在對聯之中，但尚缺橫批及台北市第一女子中學的校名，為了公平起見，也為了達成建中傑出校友馬英九市長的願望（註：因為馬英九的家人有好幾位北一女中畢業的才女），我建議再加上橫批–「台北第一」，這樣就更加完美，皆大歡喜。大家聽了哈哈大笑。

我回到美國後，就將上述聽聞寫成文章，投稿媒體，於2001年1月在美國世界日報 民意論壇上刊登。2007年12月我回到台灣參加建中校友會時，就隨身攜帶了這一則故事的剪報。當天在會場，我就將這一頁剪報送給馬理事長參閱。他看了以後，微微笑道：「和我講的完全相同。」

隨後我又補充說明，這篇文稿刊登不久，民意論壇又刊登一篇署名為附中校友的讀者投書。那位讀者認為早期台北市最負盛名的五所省中包括建中、附中、成功以及北一女、北二女（後改為中山女中），政壇上有一些名人如連戰、吳伯雄等都是附中校友。他抱怨在增補橫批的文章中，未將「附中」列上，因此投書表達不滿。筆者因而就再度投書世界日報：早年台北市五所省立中學的確包括附中，但因後來市府及教育改制，其中建中、成功、北一女中、中山女中（北二女）等四校由「省立」改為「市立」，而附中則升格為「國立師範大學附屬中學」，屬於「國立」，因此與四所「市立」中學有不同。最擔心的是，橫批中若一定將要將「北一女」和「附中」同時列入，可能會變成「台北第一 附屬中國」。

這時坐在馬英九旁邊的前外交部部長簡又新連忙說：「NO！NO！」惹起大家一陣哈哈大笑。為了和諧融合大會氣氛，我接著說，如果大家都「附屬中華」則更加圓滿啦。