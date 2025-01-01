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台韓情況不同 補足大法官才是正道

王奕晟（新北市）

因韓國總統尹錫悅發布戒嚴，國會發起兩次彈劾，在執政黨議員倒戈下終獲通過。然因代總統韓悳洙拒任命國會同意的3位大法官，亦被提彈劾通過而同遭停職。新代總統崔相穆日前任命兩位大法官，使憲法法院恢復正常運作。

尹總統似乎眾叛親離，但韓國朝野對大法官人數產生爭議，和台灣近似。撇除朝野算計（在野黨魁身陷刑案，可能喪失競選總統資格，故希望能盡速彈劾總統成立、提前大選；執政黨則希望推遲，等在野黨魁喪失資格），但補齊大法官人數的輿論持續發酵，尤其4月還有大法官屆滿，若不補足憲法法院勢必癱瘓。

韓國大法官為9人，憲法法院法第23條第一項規定「審理應由大法官7人以上出席」，然去年10月有大法官退休，剩下6名。韓國大法官來源多端，由總統、國會、最高法院院長各提名三分之一，最近缺位均為國會推薦；朝野對席次如何分配曾有爭議，致大法官缺位而審理停擺。去年8月2日被國會彈劾停職的廣播通訊委員長李真淑，向憲法法院聲請作成暫時處分凍結前述規定，10月14日韓國憲法法院作成暫時處分凍結前述規定，主要基於為保障聲請人之訴訟權，不被國會怠於行使人事同意權而被影響，才例外依憲法法院法，於不違反憲法審判性質限度內，準用民事及行政訴訟法暫停前述「7人制」。

暫為6人的憲法法院雖可審案，但是否合適做出彈劾成立，大法官們意見分歧。因彈劾成立需要6票，國會既已同意新大法官出任，並無怠於行使人事同意權，則代總統是否任命使憲法法院補足至9名，對結果有重大影響。補兩位後問題已緩解，存續兩個多月的暫時處分當無維持必要。

揆諸前述，可知：一、韓國憲法法院審理各級官員的彈劾案，彈劾通過即停職，救濟若久懸有害當事人訴訟權，故才依法基於程序自主權而介入暫停7人制；我國憲法法庭只審理正副總統彈劾案且無停職規定，其他官員的彈劾、審理，權限在監察院、懲戒法院。二、韓國現有10個彈劾案且有法定審理期限，大法官未補足會對在任者產生過大負擔，亦難收規定9名的多元意見之效。三、韓國憲法法院法「7人制」並未違憲，行政、立法、司法均恪守權力分立。

台灣大法官來源不若韓國多元，也未審理普通官員彈劾案，並無韓國暫時處分脈絡，故台灣並無部分論者主張師法韓國案例的契機。而韓國輿論希望補足大法官且即時補位，這才是通常民主國家該做的事情。

（本文取自1月2日聯合報民意論壇，作者為教師、博士候選人）

大法官 彈劾 退休

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