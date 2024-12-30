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若台要政黨輪替 需小草們認同藍白合

王清厚（台中市）

民眾黨主席柯文哲官司纏身，不論將來無罪有罪，等判決定讞已是數年後；但小草們卻不離不棄，真是年輕人的可愛之處。

幾次國會重要法案，藍白通力合作，雖經打打鬧鬧，終能通過；因此，吾人不願樂見民眾黨一人而起，一人而滅。但盼小草要認清民進黨的狼性、鬥性，有別於國民黨的溫良恭儉讓！因此政黨要輪替，需藍白合，更要靠小草們的使命感及認同。

年輕人有正義感，勇於犧牲，國家未來的希望在年輕人。幾個月來，在民眾黨陷入低潮時，小草們仍然義無反顧的強力支持，精神可佳。

然而「小草」有時也會迷失自己；對人、事、物未能深入洞悉，在在是年輕人涉事不深。

蔡英文執政以來對年輕人做些什麼？房價飆漲，新青安貸款成了助漲房價的幫凶，物價年年攀高；賴清德也只會發動「青鳥」上街頭、包圍立法院；民眾黨的小草們望塵莫及，也不會有樣學樣，民眾黨本質與民進黨不同！

小草們若要民眾黨可長可久，要勸勸柯文哲反省檢討，為政以德，信守誠諾，待人寬宏大量，謙虛溫和；只為黨利，不自私自利；小草們要建請黨中央按黨章規定選出領導人，重新整軍出發，對柯文哲授予「榮譽主席」。

小草們要以政黨輪替為目標，務必藍白合作，若還是如2024年強求「白正藍副」，2028年已再見了。

（本文取自12月31日聯合報民意論壇，作者為退休人士）

民眾黨 柯文哲 民進黨

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