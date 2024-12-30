懷念恩師、世界著名生態經濟學家小約翰‧柯布院士

世界著名生態經濟學家小約翰‧柯布博士（John B. Cobb, Jr.)。圖：作者提供

2024年12月26日晚間9點16分，有「西方綠色GDP之父」之稱的世界知名生態經濟學家、後現代哲學家、生態神學家、美國人文與科學院院士、中美後現代發展研究院創院院長、美國過程研究中心創會主任小約翰‧柯布博士（John B. Cobb, Jr.)，在美國南加州 克萊蒙寓所溘然長逝，享年100歲。

作為「我們時代最重要的哲學家之一」和「北美兩位最著名的生態神學家之一」,柯布博士多年來一直從事過程哲學、後現代文化、生態文明與生態經濟研究，發表著作50餘部。他是世界第一部生態哲學專著「是否太晚？」的作者，也是西方世界最早提出「綠色GDP」的思想家之一。柯布博士是世界生態文明運動的旗幟性人物，也是一生致力於世界和平與中美人民友誼的友好使者。

早在1960年代末，他就開始注意到美國和西方世界的生態危機。1969年他實現了自己人生的 「生態轉向」，並於1971年發表了「是否太晚?」一書。北德州 大學哲學系主任、「環境倫理學」雜誌主編尤金·哈格羅夫（Eugene Hargrove）教授指出，柯布博士這本書是「第一部由一位哲學家獨立撰寫、以書的篇幅來討論環境倫理的專著。」書中柯布預見性地警告了生態危機的嚴重性，並提出要適當調整國家事務的優先順序。其後的幾十年間，柯布撰寫了大量有關生態的著述。他與另一位世界知名生態經濟學家、世界銀行首席經濟顧問赫爾曼∙達利合著的「為了共同的福祉──面向共同體、環境與永續未來的經濟」一書，曾獲美國國家圖書獎（該書中文版2015年由中央編譯出版社以「21世紀生態經濟學」書名出版）。

柯布博士逝世，不僅是柯布家族的巨大損失，也是生態經濟學界的巨大損失，是全球生態文明運動的重大損失。世界失去一顆高貴的靈魂，我們失去一位偉大的導師、親密的朋友。柯布博士永遠活在我們心中！

柯布博士千古！