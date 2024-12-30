我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長稱「遊民減少」 官方數據打臉：遊民數連創新高

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

懷念恩師、世界著名生態經濟學家小約翰‧柯布院士

王治河（中美後現代發展研究院執行院長）
世界著名生態經濟學家小約翰‧柯布博士（John B. Cobb, Jr.)。圖：作者提供
世界著名生態經濟學家小約翰‧柯布博士（John B. Cobb, Jr.)。圖：作者提供

2024年12月26日晚間9點16分，有「西方綠色GDP之父」之稱的世界知名生態經濟學家、後現代哲學家、生態神學家、美國人文與科學院院士、中美後現代發展研究院創院院長、美國過程研究中心創會主任小約翰‧柯布博士（John B. Cobb, Jr.)，在美國南加州克萊蒙寓所溘然長逝，享年100歲。

作為「我們時代最重要的哲學家之一」和「北美兩位最著名的生態神學家之一」,柯布博士多年來一直從事過程哲學、後現代文化、生態文明與生態經濟研究，發表著作50餘部。他是世界第一部生態哲學專著「是否太晚？」的作者，也是西方世界最早提出「綠色GDP」的思想家之一。柯布博士是世界生態文明運動的旗幟性人物，也是一生致力於世界和平與中美人民友誼的友好使者。

早在1960年代末，他就開始注意到美國和西方世界的生態危機。1969年他實現了自己人生的 「生態轉向」，並於1971年發表了「是否太晚?」一書。北德州大學哲學系主任、「環境倫理學」雜誌主編尤金·哈格羅夫（Eugene Hargrove）教授指出，柯布博士這本書是「第一部由一位哲學家獨立撰寫、以書的篇幅來討論環境倫理的專著。」書中柯布預見性地警告了生態危機的嚴重性，並提出要適當調整國家事務的優先順序。其後的幾十年間，柯布撰寫了大量有關生態的著述。他與另一位世界知名生態經濟學家、世界銀行首席經濟顧問赫爾曼∙達利合著的「為了共同的福祉──面向共同體、環境與永續未來的經濟」一書，曾獲美國國家圖書獎（該書中文版2015年由中央編譯出版社以「21世紀生態經濟學」書名出版）。

柯布博士逝世，不僅是柯布家族的巨大損失，也是生態經濟學界的巨大損失，是全球生態文明運動的重大損失。世界失去一顆高貴的靈魂，我們失去一位偉大的導師、親密的朋友。柯布博士永遠活在我們心中！

柯布博士千古！

加州 德州 南加

上一則

年關難過 中國經濟迎來雙重打擊

下一則

台海有事？看習近平何時拿軍頭祭旗

延伸閱讀

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮
高情商會說話…這四個星座身段軟Q「職場一尾活龍」

高情商會說話…這四個星座身段軟Q「職場一尾活龍」
美國管理250強排名出爐 蘋果將微軟拉下寶座

美國管理250強排名出爐 蘋果將微軟拉下寶座
克萊蒙加州植物園燭光之夜、音樂盛宴 12日起浪漫登場

克萊蒙加州植物園燭光之夜、音樂盛宴 12日起浪漫登場

熱門新聞

一洲焦點回顧2024年重要新聞。(世界新聞網)

一洲焦點／馬斯克角色？川普擴國土？今年重要新聞

2024-12-26 10:00

年關難過 中國經濟迎來雙重打擊

2024-12-30 01:00

全球首富插手政治 是福音或危訊？

2024-12-24 01:00

重占運河 購買格陵蘭 川普再惹議

2024-12-26 01:00

日產本田合併案 底特律的照妖鏡

2024-12-29 01:00

川普元首外交 習近平有顧慮難接招

2024-12-25 01:00

超人氣

更多 >
4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一
12星座2025年儲蓄暴漲排行 處女存款大增、他有豐碩成果

12星座2025年儲蓄暴漲排行 處女存款大增、他有豐碩成果
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告
失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留

失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留