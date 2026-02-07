我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

畫中有話／莫大軍

莫大軍
聽新聞
test
0:00 /0:00
畫中有話／莫大軍
畫中有話／莫大軍

畫中有話／莫大軍

上一則

一封給美國的信…台非不捧軍售 只是想活下來

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／習致電雙普、明州警願合作、艾普斯坦案

2026-02-04 16:09

習近平查辦張又俠 是為攻台準備？

2026-02-02 01:00

川普嘲諷中俄武器無用 耐人尋味

2026-02-04 01:00

不可一世的川普 也須臣服金融市場

2026-02-01 01:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化

2026-01-28 14:33

從拒止戰略 看川普的國安交易邏輯

2026-02-05 01:00

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買