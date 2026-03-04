我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

川普與曼達尼的荒誕政治探戈

社論
聽新聞
test
0:00 /0:00

一位是高舉進步派大旗、被外界視為極左代表的紐約市長；另一位則是代表極右勢力的現任總統。曼達尼與川普之間日益頻繁的眉來眼去，與其說是跨黨派合作，不如說是當今混亂政壇的一齣荒誕劇。

就在曼達尼當選前，兩人還水火不容。川普痛批曼達尼是共產主義者，更揚言若曼達尼上台，他將直接接管紐約市。兩位政治光譜兩極的人物日前在白宮見面，不僅大談聯邦住房投資，川普會後應曼達尼請求，一通電話便放了被ICE拘留的哥倫比亞大學學生。

白宮的這一齣戲碼，本質上是兩位「表演型人格」的共鳴。曼達尼和川普都深諳媒體運作與群眾心理，知道如何製造話題來最大化自身利益。曼達尼顯然深諳「川學」，準備了一份仿製的「紐約每日新聞」頭版，標題寫著川普告訴紐約市：讓我們一起建設；巧妙對比了1975年福特總統拒絕援助紐約的歷史痛點。

這種投其所好的設計，精準拿捏了川普愛讀紐約老家刊物，且極度渴望獲得正面評價的心理。曼達尼事後也高調發文：「我有川普的專線電話，隨時可以打給他。」從劍拔弩張到互相拉抬，雙方都在利用彼此的聲量，為自己打光。因為雙方都陷入困境，都想靠互相吹捧脫困。

從擔任房地產開發商開始，川普就一直奉行「交易的藝術」。儘管身居高位，川普當前的民調數字卻面臨嚴峻挑戰，甚至比前總統拜登時期的低谷還要低迷，他迫切需要拉抬自己的聲望與支持度。

在共和黨內部，幾乎已經沒有人可以幫川普改善形象，川普只能跨越黨派界線，向民主黨陣營，尤其是紐約這個具有指標意義的深藍大本營借力使力。藉由向紐約施恩，表態願意照顧紐約建設，甚至在哥大學生拘留事件上，展現總統權威，試圖塑造自己是一個能跨越黨派、解決實際問題的全民總統，以此來修補其低迷的民調。

曼達尼處境同樣尷尬。作為一位極左派市長，他上台前高喊著各種免費的社會福利政策，但這些激進的左傾主張，如今卻深陷進退兩難的窘境。當錢袋子空了，這位社會主義旗手驀然回首，最可能的金主，竟是他口中那個萬惡的房產大亨。

1970年代初，身為共和黨保守派的尼克森總統，為了鞏固選票與對抗政敵，竟與長期親民主黨的卡車司機工會(Teamsters)領袖菲茨西蒙斯(Frank Fitzsimmons)握手言和。尼克森甚至動用行政權力特赦了工會前主席霍法(Jimmy Hoffa)以示恩惠。

這場交易雖然在短期內為尼克森換取了工會支持，卻最終演變成了一場全線崩盤的悲劇：尼克森很快因水門事件身敗名裂；霍法因觸動了接班人與黑手黨的利益，在1975年離奇失蹤；而卡車司機工會則徹底淪為腐敗代名詞，引發了長達數十年的司法清理。

此次遭ICE拘留的哥大學生阿加耶娃，據悉其簽證早在2016年就已經過期，這本應是一個嚴肅的司法程序問題，如果ICE所言為實，就應該交由司法與行政程序來進行懲處。

但在這場政治交易中，川普一通電話就讓這名學生重獲自由，這顯然不是什麼「庶民的勝利」，而是赤裸裸的濫權干預。法律的執行與否，不再取決於條文規範，而是取決於權力者之間的人情交換，長期以來對國家的制度建設無疑是一種巨大隱患。

川普與曼達尼這對極端對立的政治奇葩，在白宮上演的這齣大戲，證明了即便是意識形態南轅北轍的政客，為了各自的政治利益與民眾的現實需求，依然有可能坐下來談判。

政治上與虎謀皮的結局，往往是皮沒謀到，卻丟了防身鎧甲。曼達尼必須意識到，任何「交易的藝術」都是有代價的，他今天大可為了從虎口中救出一個學生而洋洋自得，但這頭老虎也隨時可以再度張開大口，吞噬掉他，以及他信奉的一切價值。

世報陪您半世紀

川普 ICE 紐約市

上一則

川普的斬首勝利 全球承擔豪賭代價

延伸閱讀

曼達尼推西皇后區開發 川普「有興趣」 皇后區民代審慎樂觀

曼達尼推西皇后區開發 川普「有興趣」 皇后區民代審慎樂觀
曼哈頓華埠花車大遊行 州市長與民同樂 曼達尼粵語和國語送祝福

曼哈頓華埠花車大遊行 州市長與民同樂 曼達尼粵語和國語送祝福
隱私權倡議團體 籲市長減NYPD監控系統

隱私權倡議團體 籲市長減NYPD監控系統
川普致電曼達尼「很快釋放」哥大遭ICE拘留學生獲釋

川普致電曼達尼「很快釋放」哥大遭ICE拘留學生獲釋

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／艾普斯坦案連環爆 川普再度被點名

2026-03-01 12:19
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普108分鐘國情咨文 國會如兩個世界

2026-02-25 20:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普自挖大坑？關稅碰壁 另闢蹊徑救美國

2026-02-26 11:29

赤馬紅羊看美國國運

2026-02-28 01:00

川普的斬首勝利 全球承擔豪賭代價

2026-03-03 01:00

否決總統關稅濫權 最高法院重擊川普

2026-02-27 01:00

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘