川普與曼達尼的荒誕政治探戈

一位是高舉進步派大旗、被外界視為極左代表的紐約市 長；另一位則是代表極右勢力的現任總統。曼達尼與川普 之間日益頻繁的眉來眼去，與其說是跨黨派合作，不如說是當今混亂政壇的一齣荒誕劇。

就在曼達尼當選前，兩人還水火不容。川普痛批曼達尼是共產主義者，更揚言若曼達尼上台，他將直接接管紐約市。兩位政治光譜兩極的人物日前在白宮見面，不僅大談聯邦住房投資，川普會後應曼達尼請求，一通電話便放了被ICE 拘留的哥倫比亞大學學生。

白宮的這一齣戲碼，本質上是兩位「表演型人格」的共鳴。曼達尼和川普都深諳媒體運作與群眾心理，知道如何製造話題來最大化自身利益。曼達尼顯然深諳「川學」，準備了一份仿製的「紐約每日新聞」頭版，標題寫著川普告訴紐約市：讓我們一起建設；巧妙對比了1975年福特總統拒絕援助紐約的歷史痛點。

這種投其所好的設計，精準拿捏了川普愛讀紐約老家刊物，且極度渴望獲得正面評價的心理。曼達尼事後也高調發文：「我有川普的專線電話，隨時可以打給他。」從劍拔弩張到互相拉抬，雙方都在利用彼此的聲量，為自己打光。因為雙方都陷入困境，都想靠互相吹捧脫困。

從擔任房地產開發商開始，川普就一直奉行「交易的藝術」。儘管身居高位，川普當前的民調數字卻面臨嚴峻挑戰，甚至比前總統拜登時期的低谷還要低迷，他迫切需要拉抬自己的聲望與支持度。

在共和黨內部，幾乎已經沒有人可以幫川普改善形象，川普只能跨越黨派界線，向民主黨陣營，尤其是紐約這個具有指標意義的深藍大本營借力使力。藉由向紐約施恩，表態願意照顧紐約建設，甚至在哥大學生拘留事件上，展現總統權威，試圖塑造自己是一個能跨越黨派、解決實際問題的全民總統，以此來修補其低迷的民調。

曼達尼處境同樣尷尬。作為一位極左派市長，他上台前高喊著各種免費的社會福利政策，但這些激進的左傾主張，如今卻深陷進退兩難的窘境。當錢袋子空了，這位社會主義旗手驀然回首，最可能的金主，竟是他口中那個萬惡的房產大亨。

1970年代初，身為共和黨保守派的尼克森總統，為了鞏固選票與對抗政敵，竟與長期親民主黨的卡車司機工會(Teamsters)領袖菲茨西蒙斯(Frank Fitzsimmons)握手言和。尼克森甚至動用行政權力特赦了工會前主席霍法(Jimmy Hoffa)以示恩惠。

這場交易雖然在短期內為尼克森換取了工會支持，卻最終演變成了一場全線崩盤的悲劇：尼克森很快因水門事件身敗名裂；霍法因觸動了接班人與黑手黨的利益，在1975年離奇失蹤；而卡車司機工會則徹底淪為腐敗代名詞，引發了長達數十年的司法清理。

此次遭ICE拘留的哥大學生阿加耶娃，據悉其簽證早在2016年就已經過期，這本應是一個嚴肅的司法程序問題，如果ICE所言為實，就應該交由司法與行政程序來進行懲處。

但在這場政治交易中，川普一通電話就讓這名學生重獲自由，這顯然不是什麼「庶民的勝利」，而是赤裸裸的濫權干預。法律的執行與否，不再取決於條文規範，而是取決於權力者之間的人情交換，長期以來對國家的制度建設無疑是一種巨大隱患。

川普與曼達尼這對極端對立的政治奇葩，在白宮上演的這齣大戲，證明了即便是意識形態南轅北轍的政客，為了各自的政治利益與民眾的現實需求，依然有可能坐下來談判。

政治上與虎謀皮的結局，往往是皮沒謀到，卻丟了防身鎧甲。曼達尼必須意識到，任何「交易的藝術」都是有代價的，他今天大可為了從虎口中救出一個學生而洋洋自得，但這頭老虎也隨時可以再度張開大口，吞噬掉他，以及他信奉的一切價值。