同為移民 別成政客反移民打手

川普總統24日的國情咨文 ，像一人獨享的拳擊擂台，台下一半亢奮鼓舞，另一半義憤填膺。川普當然少不了吹噓引以為傲的打擊非法移民政績，但呼應他的合法移民，可先別急著額手稱慶。

川普發布「美國天使家庭日」行政令兩天後，國情咨文請來「天使媽媽」菲力普斯(Allyson Phillips)，也簡述奪走她女兒萊麗的駭人命案。22歲的萊麗(Laken Riley)兩年前在就讀的喬治亞州立大學慢跑時，被一名委內瑞拉非法移民施暴並殺害。

「天使家庭」(Angel Families)由像菲力普斯這樣，因非法移民犯罪而失去至親的家庭組成。該群體致力凸顯非法移民對社區治安的影響，成為2024年川普重返白宮關鍵政見「嚴管邊境」的有力說客。

但川普第二任的移民執法，愈來愈不得人心，轉捩點是明尼亞波利斯市兩名示威白人公民遭移民執法人員槍殺，及隨後引發的全美ICE Out抗議風潮。川普近兩小時的演講沒提此事，但民眾對川普移民政策支持率跌至新低是不爭事實。根據路透2月17日發布的民調，僅38%受訪者肯定川普的移民施政；福斯新聞上月的民調，也有59%選民認為，美國移民和海關執法局(ICE)行動「過激」。

為捍衛移民政策、提升支持率，也為期中選舉 拉抬共和黨 聲勢，川普國情咨文再抬出「天使媽媽」幫襯，還面不改色重申這個已被糾正多次刻意扭曲的錯誤 : 「拜登允許1萬1888個殺人犯進入美國」。

這個數字川普還用過1萬2000和1萬3000，原始資料出於拜登政府國土安全部發言人2024年9月24日給共和黨眾議員岡薩雷斯(Tony Gonzales)的回函；信中提供的非公民(noncitizens)全國犯罪統計資料，包括涉謀殺案的1萬3099人，是過去40年的總和，而非只是拜登執政那4年。

此外，川普和多數共和黨人老把非法移民等同高犯罪率，也缺乏主流研究支持。例如司法部國家司法研究院(The National Institute of Justice，NIJ)2024年公布的研究報告就指出，和美國出生公民相比，非法入境者的犯罪率和定罪率更低。

謀殺、槍擊、極端家暴、酒駕撞死人，這些美國人的日常，當犯案者是「合法美國公民」時，沒有人會刻意強調；但只要是無證移民，就成政客高聲打擊的口條。

嚴堵非法走線客、修補漏洞百出的移民政策是民意所趨，我們支持川普政府嚴守邊境的努力，但反對惡意具針對性的粗魯操作。川普把治安威脅推給非法移民，就像「關稅拯救美國經濟」一樣，是缺乏事實根據的政客語彙，旨在穩固權力，藉著製造仇恨，團結MAGA基本盤。

從2016年開始，川普把信仰穆斯林者描繪成「恐怖分子」，墨西哥裔是毒販、是MS13黨羽、是強暴犯；黑人是懶蟲(slugs)、暴民(thugs)；華裔則是中國共產黨間諜，是新冠肺炎的傳播者。疫情期間，亞裔移民在街上、地鐵站成為無知民眾洩憤標靶，被侮辱、施暴的案件記憶猶新，我們很難抹去被如此歧視的恐懼。

以最近明市ICE大動作掃蕩拘捕移民為例，有七成被拘捕者無犯罪紀錄，甚至有已歸化的公民，只因口音或膚色而被逮捕。

再回顧上世紀美國在珍珠港事變後設立的日裔集中營，直接遭殃的是日裔，但全美亞裔都噤若寒蟬。即使45年後雷根總統為此致歉，對曾經在一夕間頓失家園和自由的日裔移民及後代，仍是陰魂不散的噩夢。

當非法移民的威脅被無限渲染、放大，口音、膚色成了有心政客用來區分敵我最不燒腦的工具之際，只要是移民就可能有問題，哪分得出誰非法或合法？誰是日裔或華裔？當政客為了確保政權，拿犯罪受害者家屬當工具，佐以扭曲不實的數字刻意誤導，企圖挑起社會的反移民情緒時，我們呼籲合法移民們務必冷靜思考，別幸災樂禍或盲目起舞，小心成為反移民迴力鏢的下一個受害者。