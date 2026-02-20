共和黨國會關稅窩裡反 恐防不勝防

聯邦最高法院對川普 總統引用「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)，片面徵收關稅 一案，迄今仍未裁定，國會眾院因六位共和黨 議員倒戈，11日以219票對211票，通過撤銷川普總統對加拿大商品所開徵的關稅。未來這樣的窩裡反，恐將愈來愈頻繁。

此案想在共和黨占多數的參院過關機會不大，就算過關，川普總統仍可否決此案。但眾院此舉象徵意義大於實質影響，但共和黨議員公然反對川普自認最具代表性的政策，一葉知秋，顯示共和黨內對期中選情的憂慮。

眾院共和黨團過去一年來決議禁止任何關稅議案的投票，就是要防止部分議員，為了為受關稅影響的選區發聲，轉而加入民主黨投票。這項禁止決議1月底失效後，民主黨看到機會，積極運作。2月10日民主黨217對共和黨214，三名共和黨眾議員關鍵倒戈，否決延長關稅禁令到今年7月的程序案。

窩裡反的共和黨議員堅持，憲法規定只有國會有權立法開徵關稅，白宮沒有此權力，批評共和黨黨團與議長強生放棄職責，將憲法賦予國會的權力，拱手讓給總統，國會要奪回關稅權。這次關稅投票窩裡反，就是國會奪回權力的先聲。

次日，民主黨又提案表決，反對加拿大商品增收25%關稅案，反對的共和黨眾議員又新增三名，以219票對211票通過。

共和黨在眾院本是微弱多數，只能失去一張票，共和黨眾議長強生故意輕描淡寫稱，這投票「毫無意義」，因為一定過不了參院，何況川普總統擁有否決權，國會多數要達三分之二，才能推翻總統的否決。

倒戈的六位共和黨眾議員都有選區的壓力，有的是因川普的關稅戰受到報復的農業選區，有的則是鋼鐵廠失業，而民主黨眾院少數黨領袖傑弗瑞斯領銜提案，理由是「關稅增加商業與民眾生活負擔」。他認為關稅就是「川普稅」，增加普通民眾的生活成本，估計他選區內每個家庭每年平均將增加1900美元支出。同時他認為憲法僅賦予國會明確的關稅權力，川普濫用了行政權。

在眾院投票後，川普立即貼文表達憤怒：「任何共和黨人，無論是在眾院還是參院，如果投票反對關稅，都將在選舉時遭受嚴重後果，這也包括黨內初選。」川普威脅將在初選支持其他候選人，終結反對關稅議員的政治生涯。

其實，原來有30位共和黨眾議員計畫倒戈，擬與民主黨一起否決川普對加拿大的關稅，但在共和黨領導層與來自白宮壓力下，最終只剩六人反對。

華爾街日報社論稱此是「國會小型關稅反叛」，分析這六位叛黨共和黨人，其中兩人已宣布11月不再連任，沒有連任壓力，無懼川普威脅，第三人是田納西州眾議員馬西，川普支持其初選對手，阻止馬西連任。另外兩人是搖擺選區，沒有必勝把握，要拉攏中間獨立選民，最後一位是來自加州共和黨，在加州國會選區重畫成功後，也倒向民主黨，六人從選區選戰而言，都各有反叛理由。

但此次投票顯示，川普對共和黨的掌控，已出現裂痕。強生等領導層事先防範不及，竟讓原先延長禁令決議失敗，導致民主黨在大法官做出裁決川普關稅違憲前，可不斷提案，逐一討論川普加徵在特定國家的關稅；不但防不勝防，而且讓選區壓力大的共和黨議員，更容易加入反關稅提案。

川普政府目前亡羊補牢，集中精力防止總統一旦否決，到國會又被推翻。雖然推翻總統否決，需要超過70名共和黨倒戈的高門檻。

隨著11月期中選舉日益接近，選民對議員的壓力會愈來愈大。待黨內初選結束後，白宮與國會共和黨領導人，可施壓的籌碼恐將逐漸流失，反對川普政策的同黨議員日增，對川普領導能力的挑戰，也將防不勝防。