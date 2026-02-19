位於新舊秩序關鍵點的慕尼黑會議

一年一度的慕尼黑安全會議，是美國與歐洲最高等級的安全論壇，不僅是部長與官員們的聚會，還有國會議員、智庫學者、媒體高層等，希望能夠強化跨大西洋的安全共識。

過去的會議上，多是針對外部的威脅與挑戰，討論因應之道，但是今年卻是內部的分歧，尤其是美國對同盟的挑戰。

副總統范斯在去年會上，嚴厲抨擊歐洲價值，支持歐洲各國的極右派，震驚歐洲政界。在此之後，川普 政府又有多項對歐洲的強硬行動，包括實施相對關稅，不因歐洲是盟國而手軟，又企圖併吞格陵蘭，還威脅制裁那些反對的歐洲國家。

歐洲國家都認知到，「多邊主義」已是明日黃花，以規則為基礎的舊秩序被推翻瓦解，但如何重組新時代的秩序，則仍在摸索，最具象徵性的，就是《2026年慕尼克安全報告》的封面畫著一頭橫衝直撞的大象，標題四個字寫著：「正遭摧毀」(Under Destruction)。

歐洲國家的反應，可以分為兩類，一是德國總理梅爾茨代表歐洲的期待，他在會議開幕式上呼籲美國與歐洲「修補與重建大西洋兩岸間的信任」，他同時指出，即使強大如美國，也不能在一個舊秩序已蕩然無存的世界中獨斷獨行。

但是第二類則是積極尋求與競爭強權的避險，近數月來，法國總統、加拿大 總理、英國首相等西方大國領導人相繼訪問北京，強調戰略自主，降低依附美國的程度。

其實以目前歐洲與美國科技結合之緊密，安全軍備依賴美國之深，歐洲是不可能脫離美國而獨立的，所謂戰略自主，只是美好的期望，歐洲其實不想在美國霸權中，只負責聽命或埋單，各國領導人訪北京是個姿態，向川普表明，「我們不是美國的小弟、不是華府的分公司」，法國總統馬克宏更反覆強調，歐洲有權戰略自主。

可是當加拿大總理卡尼與中國簽貿易協議，讚揚中國是比美國更可預測的貿易夥伴，卻招致川普憤怒回應，要脅對加拿大徵100%關稅、關閉美加大橋，想用加拿大，殺雞儆猴給歐洲看。

歐洲和中國談合作，如氣候變遷、綠能減碳、貿易投資等，同時也在警告中國，譬如對俄烏戰爭立場、台海穩定和貿易失衡、補貼等，這不是「親中」，而是「務實避險」，卻強化了多極世界，弱化美國對世界的主導權。

在實際合作上，歐洲也和美國組55國稀土供應鏈，對抗中國以稀土作武器，說明各國合縱連橫，自謀其利，中國2025年出口額首度創造愈1兆美元紀錄，歐洲不能忽視中國的經濟實力。

美國也瞭解歐洲的矛盾心情，所以今年改換策略，由國務卿魯比歐 代表美國出席，魯比歐屬於共和黨建制派，歐洲對他較熟悉，14日他發表演說，一反川普政府過去敵視歐洲的態度，稱歐洲為「盟友」，雙方將攜手邁向繁榮。他試圖安撫歐洲，表示川普政府希望「振興」跨大西洋聯盟，認為強大的歐洲將能協助美國肩負「復興」全球的使命。

這篇演講必須要經過川普政府核可，目的在替川普政府來緩頰，魯比歐甚至感性的表示，「我們的家也許是在西半球，但是我們永遠是歐洲的孩子」，這明顯的是應對北約秘書長呂特稱呼川普為「爸爸」，引發歐洲普遍不滿的回應。

全球秩序現在進入重組的新階段，經過川普顛覆過去的舊秩序之後，包括歐洲在內，各國都在尋求新的穩定，對擔心陷入孤立的中國，現正迎來新的機運，重建關係有望，但是無獨有偶的，美國現在的政策也在調整，雖然還是根據自己的利益，但是爭奪戰已然展開，慕尼黑安全會議正是位於新舊秩序的關鍵點上。