川習成就高市獨強 也成新政絆腳石

2026年日本 眾議院大選落幕，自民黨在高市早苗領軍下，完成破天荒的大勝，執政聯盟更跨越修憲門檻。這場選舉固然是日本內政版圖的重組，卻也深深烙印著外部強權的影子。高市勝選有兩位「場外推手」，一是公開背書的川普 ，一是強力施壓的習近平，但弔詭的是，兩股力量雖成就了高市的政治巔峰，也可能在未來成為日本新政的最大絆腳石。

日本社會選前對物價、薪資與人口結構的焦慮，遠比意識形態之爭更為迫切；高市之所以能把選戰主軸從民生轉向國安，關鍵在於外部強權的推波助瀾。北京在選前收緊稀土與關鍵技術出口，限縮觀光與交流，意圖施壓，卻反而強化日本社會的危機感，「經濟安全保障」瞬間變成很實際的供應鏈風險，讓高市多年倡議的去風險化與產業自主，從政策選項升格為生存課題。在壓力下，選民因而選擇了強勢領導。

與此同時，華府 提供了另一種心理定錨；川普高調表態支持，並預告峰會與合作藍圖，為企業界與金融市場送出「同盟仍穩」的訊號。在美中博弈升溫的背景下，日本不能被邊緣化。川普的背書讓高市得以宣示：強化國防與責任分擔並非冒進，而是與盟友戰略對齊。北京提供「必要性」，華府提供「可行性」，雙重外力交織，推高市登頂。

然而，高市新政真正的難題，正來自這兩位「助選員」的後續動向。美中兩強對日本影響太大，缺乏實際外交經驗的高市，能否因應這變化鉅烈的國際環境，仍有待考驗。

先看華府。川普式外交強調交易成果，支持從來不是無條件的。國防支出達到GDP 2％只是起點，未來在供應鏈重組、軍備合作、市場開放等議題上，東京勢必面臨更高的需索。若美中關係出現階段性緩和，美方是否要求日本調降對抗姿態？若華府在其他戰區分身乏術，是否更要求東京前線承擔？高市既要維持對中強硬的國內形象，又須避免被盟友「交易」掉，這種平衡考驗將長期存在。

再看北京在選前的制裁，雖然催生出反彈選票，選後的壓力卻可能轉為持久消耗。觀光、汽車、精密製造與農漁產品，任何一個環節都可能成為摩擦點。當景氣循環轉弱，外需放緩，外部衝擊的放大效應將更為明顯。對抗可以短期凝聚民意，卻難以替代產業韌性與市場多元。高市若持續升高語言強度，北京必然加碼；若策略轉趨務實，國內又可能質疑退讓，這不是喊喊口號所能解決的。

更棘手的是財政現實。擴張性預算與減稅承諾固然回應民意，但日本債務規模已高，市場的敏感度不容忽視。日圓與國債殖利率的波動，會迅速牽動資本流向與企業成本。外部強權未必需要直接出手，金融市場本身就足以成為壓力的放大器。高市強勢領導若沒有精準的財政設計與改革配套，容易在信心與風險之間失足。

修憲議程則是另一重風險；三分之二席次，雖有助通過國會，但全民公投才是關鍵關卡。憲法第九條牽動歷史記憶與區域神經。華府或期待日本承擔更多安全角色，北京強烈反對軍國主義復辟。當修憲被外界視為地緣政治的暴衝，國內討論更易被外力放大。高市若無法凝聚跨世代共識，改革可能在對立中消耗政治資本。

川習兩人，在不同動機下，客觀上促成了高市的歷史性勝利；但同樣兩人，也將在未來以不同方式考驗日本的戰略耐力。高市傾美抗中的戰略能挺多久？日本真能從中得利？恐怕還需要檢驗。真正成熟的領導，不在於善用外力形勢贏得一役，而在於能否在強權間隙，守住自主空間。高市已經證明她能在風口上勝選，接下來必須證明，她能在風向變換時。能夠穩住舵。對高市而言，真正的試煉，才剛開始。