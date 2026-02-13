淫魔檔案臭不可聞 揭開全球菁英的暗黑網絡

最新公布的已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。（美聯社）

司法部 1月底依法公布可能是最後一批的淫魔艾普斯坦 檔案，數量十分驚人；已曝光的內容，不僅涉及川普 總統和前總統柯林頓，更在世界各國政經社會激起千層巨浪。淫魔檔案揭開檯面上知名人物不可告人的假面，後果難以想像。

司法部公布的這批檔案包括300多萬頁文件、2000支影片及18萬張相片。目前被點名與艾普斯坦有過書信電郵來往的名流權貴，已許多重量級人物應聲落馬，不是立即辭職，就是忙著危機處理，影響衝擊之大，可視為摧毀全球權貴階層的穿心箭。

司法部在公布艾案資料時宣稱，在審查過程中「沒有保護或不保護任何人」，包括川普總統在內；這些話可能言之過早，有「此地無銀三百兩」之嫌，畢竟已知艾檔內電郵照片有逾千筆，顯見川普過去與淫魔的關係密切。前總統柯林頓在艾檔中也多次被點名，同時也有名字在艾普斯坦私人座機乘客名單上。以兩人與艾普斯坦的親密交情，對艾普斯坦長年的走私人口、侵犯幼女及提供國際權貴享樂等犯罪行為，就等他們如何自圓其說。

目前調查權掌握在眾院多數黨共和黨手中，政府監督委員會充當打手，深入調查柯林頓夫婦與艾普斯坦和其目前繫獄的女友麥克斯爾來往的相關資訊。共和黨的委員會主席柯默指目的在「為倖存者和公眾提供透明度和問責制。」柯林頓早已多次聲明對艾普斯坦行徑毫無所悉，但共和黨委員會史無前例對前總統夫婦發出傳票，要兩人在宣誓下接受錄影存證的做證，否則控以「藐視國會罪」，加上民主黨內恐懼民意，無人敢為艾案出面保護柯林頓夫婦，兩人被迫只好同意2月底出席作證。

不僅是民主黨，共和黨同遭其殃，商務部長盧特尼克也被揭發與艾普斯坦過從甚密，超出許多之前自己承認的部分，現在已有國會議員要求他辭職。

除了美國，檔案曝出更多駭人聽聞的名流穢事，例如：微軟鉅富比爾蓋茲因艾普斯坦拉皮條染上性病；谷歌共同創辦人布林被影涉因艾普斯坦牽線與好萊塢一線女星「輕鬆隨意」晚餐；挪威王儲妃梅特瑪莉名字在艾檔中出現超過千次，而挪威皇室一再否認兩人有來往；美國著名律師樓「保羅衛斯」主持人卡爾普，因名字出現在新艾檔後閃辭、其他在新檔案被點名的還有以色列前總理巴拉克等等。

目前最嚴重的風暴在英國，剛被艾檔點到名的英國駐美大使曼德森與艾普斯坦交往內情，撼動英國政壇。

根據艾檔電郵紀錄，在2008世紀金融大海嘯時，曼德森向已被性侵定罪的艾普斯坦洩露的當時英國首相府(唐寧街10號)電郵及金融市場的敏感重要信息，包括英美兩國政府救市紓困行動。曼德森是內神通外鬼的內部線人，就證明了艾普斯坦長年用金錢幼女編織的國際權貴人脈，確實有用。

目前首相府的幕僚長與通訊主管已經辭職下台，英國警方已展開調查，如果調查結果證實，現任英國首相施凱爾可能也會被逼提早下台。

這些目前所見到的黑幕，只是已公開艾普斯坦檔案的其中一部分，司法部還有至少600萬件資料還在審查。所有曾與艾普斯坦有來往的權貴菁英，目前必然都提心吊膽，不知自己姓名是否會被梳理出來，身敗名裂。

目前唯一只有靠國會啟動調查，才有機會還受害者部分公道。但日前在國會面對民主黨議員舉證質疑川普總統與艾普斯坦的關係時，司法部長邦迪氣急敗壞地為川普辯護，甚至拒絕面對就在她身後的淫魔網絡受害者。無論這些加害男人權位有多高，勢力有多大，我們支持用所有必要的手段，讓這些沆瀣一氣的淫魔扈從們曝光。這一切只是開始，而諷刺的是，啟動之人就是川普本人。