2026關稅風暴未息 看川普怎樣對韓日

川普 總統在2025年，以相對關稅 掀起全球貿易風暴，到了2026年，仍然以關稅作為達到目的的手段：索要格陵蘭，對歐洲國家加稅，禁止伊朗原油出口，對買油的國家加稅，討厭卡尼，更對加拿大加稅，尤其最近最高法院就相對關稅是否違法，將做出判決之前，他更趁機大加特加。

最近的例子是針對南韓 ；川普總統26日貼文表示，「南韓立法機構沒有遵守美國與韓國之間的貿易協定(Deal)」，並宣布「決定將對南韓汽車、木材、醫藥品以及其他所有相互關稅(按國家徵收的關稅)從15%上調至25%」，不過，川普並未明確提高關稅的具體生效時間。

南韓政府對此措手不及，緊急召開因應會議，並立即派遣正在加拿大訪問的產業通商資源部長官金正官，就近儘快跟美國商務部長盧特尼克進行相關協商。事實上，川普政府不是沒有事先警告的，兩周前，美方曾致函南韓，敦促其落實兩國去年11月達成的聯合事實清單(Joint Fact Sheet)中有關數位服務等相關監管後續措施，確保美國企業不受到歧視或不必要的貿易壁壘，其實清單中的核心內容就是，南韓承諾實施規模達3500億美元的對美投資，而目前正卡在國會財政經濟企劃委員會的審議中。

此招一出，震驚的不只是南韓，還包括其他與美國完成協議、正在立法機關審議的國家，川普的訊息很清楚，想藉此「殺雞儆猴」，向其他國家示警：不要想討價還價，定了就是定了，即使最高法院推翻川普關稅，訂下的協議別想推翻。

日本、南韓和台灣承諾分別向美國投資5500億美元、3500億美元和5000億美元，作為與川普政府談判達成的貿易協議的一部分，因為這些協議將涉及大規模的資本外流，這給各國貨幣帶來了更大的貶值壓力。

南韓財政部長本月稍早就表示，受韓元疲軟影響，原定對美3500億美元的戰略投資計畫恐難在2026年上半年啟動，日本在某種程度上也面臨著同樣的壓力。

本來日圓、台幣和韓元對美元的長期弱勢，就是為了向美國出口，加劇了這些國家對美的貿易順差，而這正是川普對全球貿易秩序不滿的主要原因。美國財政部長貝森特已公開表達了對日韓貨幣貶值的擔憂，市場猜測，華府即將向其亞洲盟友施壓，要求其貨幣走強 。

對於日本，由於日圓與美元的連動性很強，美國已開始直接介入，23日紐約準備銀行奉財政部之命，開始詢問各銀行如果要進行交易美元兌換日圓，可以獲得的匯率，這相當於外匯干預準備階段的匯率檢查。

市場傳言美日正預備干預以支持日元，這立即導致日圓當天開始升值，自一美元換158日元迅速走強，幾個小時內，一口氣升值至當天的最高點155.60日元，創下8月以來最大單日漲幅，自上周五以來，日元已上漲超過2% 。

美國干預外匯市場的情況十分罕見，近幾十年來更是屈指可數，但川普都可以任意對全世界加關稅了，介入外匯市場，更有甚麼大不了的。美國財政部手握規模約2000億美元的外匯穩定基金，更是介入市場的籌碼。

美國想介入的原因是，川普政府希望美元對亞洲貨幣走弱，以提振美國製造業和出口，日圓暴跌將威脅到這一目標。同時川普也希望扶持高市政府，協助她在半個月後順利取得眾議院的多數，高市目前的寬鬆財政，在日圓匯率低落的情況下，進口能源與食品昂貴，將加大通膨壓力；美國財政部去年曾干預阿根廷股市，推高阿根廷比索匯率 ，試圖在大選前支持川普盟友、阿根廷總統米雷伊。

川普現在左手握有關稅，右手握有匯率，在全球金融貿易市場上，呼風喚雨，全球各國，只要還有點規模的，莫不開始對美國「去風險化」，如歐盟與印度近日簽訂貿易協議，晚一點逃不了的，日韓殷鑑在前。