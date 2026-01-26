張又俠落馬 中共高層權鬥見分曉

中共宣布，中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，決定對張、劉兩人立案審查調查；換言之，解放軍 排名最高的兩位上將都落馬，共軍 內部張又俠勢力面臨大清洗。海外盛傳數月的習近平 與張又俠激烈權力鬥爭，習近平勝、張又俠敗，解放軍不但「姓黨」(黨指揮槍)，現在也「姓習」，軍中再無抗衡習的勢力。

數月來，海外多位長期爆中共猛料的華人大V網紅，引述所謂內幕消息，指習近平軍權旁落，軍委權力被張又俠架空，軍令不出中南海，習家軍的東部戰區司令何衛東、軍委政治部主任苗華等九位將領落馬，更被指是習無力照顧親信、軍中人事和大局被張又俠主導的證據。

這些在海外華人圈有眾多收視群的爆料，部分屬實，例如何衛東消失數月，最後證明他確實像外交部長秦剛一樣，消失就是等候被調查、被撤職查辦；近日張又俠、劉振立未出席習近平主持的省級以上幹部研討班，還有傳言指，張躲在衛戍京師的82軍特戰部隊軍營，靠子弟兵武裝保衛安全，避免被習抓捕。

部分評論繪聲繪影說，習近平攬權獨裁引發元老反彈，聯手力挺張又俠架空習的軍權，有人引述「推背圖」說「有一軍人身帶弓，只言我是白頭翁，東邊門裡伏金劍，勇士後門入帝宮」，稱張又俠姓張，就是「帶弓」的人。

如今看來，這些爆料一廂情願或屬虛構，習近平掌權後清洗軍方高層，除了胡錦濤提拔的中央軍委徐才厚、郭伯雄、張陽、房峰輝，習掌權後提拔的中央軍委魏鳳和、李尚福和苗華等人都落馬，主因是涉火箭軍和裝備部採購貪腐，大肆清洗後中共中央軍委七人只剩習近平、張又俠和張升民三人，張又俠落馬後只剩兩人，短期內變成一個空殼，共軍高層仿如團滅。

張又俠是開國上將張宗遜的兒子，和習同屬「太子黨」，張與習近平是髮小，曾參與對越南戰爭，張又俠和劉振立是共軍內少數參與對越戰爭的將領。外界本以為，習查處軍方高層是以2017年軍事裝備採購為界，亦即以李尚福任裝備部長之後時期，立好「不追前任」界線，前任裝備部長就是張又俠，這也是習忌憚張，想保張以穩定軍心。

從近期習視察軍隊、上將擢升授勳儀式等多個場合，張又俠都未依例陪同習出席，有人認為這證明習張不睦，張在元老支持下架空習的軍權，且部分成功了。

如今看來，發展正好相反。情勢很明顯，軍方高層貪腐不可能只在某階段、某位首長主事時，而是制度性、連貫性的長期集體貪腐，利益均霑、互相照應。李尚福是張又俠的後任，習反腐之劍是借反腐清洗對習是否忠誠、是否懷二心，忠誠不絕對，就是絕對不忠誠。

習上任迄今查處逾450萬名幹部，高階將領因反腐下台少將以上達160人，其中15人是上將，從查處團派、江系、火箭軍、公安等都是相同模式，軍中愈反愈腐，缺乏制度性約制，反腐篩檢標準的是忠不忠誠，無論習張交情如何、張背後是否有元老撐腰，只要有二心就等反腐之劍揮砍過來，張又俠正是這種處境。

有人認為，習在為繼續長期掌權準備，必然提拔忠於自己的年輕將領補缺，保障自己和家族安全，迄今不培養接班人，卻重演毛澤東不信任副手林彪、整飭軍中勢力歷史，為終身掌權鋪路，秦城監獄軍頭人數愈來愈多，共軍姓黨後如又全面改姓習，距軍隊國家化的現代目標愈遠，軍心更穩或更浮動，習和中國處境更安全或更危險，都待確認。

習近平扳倒解放軍內最可能挑戰他權威的實權派張又俠後，在公布的罪狀中，還涉及「政治問題」，預料將進一步整肅張的殘留勢力，軍方高層領導真空，武統台灣會提前或需更久準備、權鬥是否告一段落，相關發展都難逆料。