川普的陽謀：一石多鳥重塑世局

川普 總統下令出兵活捉委內瑞拉 總統馬杜洛夫婦，押回紐約受審，「誰是下一個」成全球焦點。伊朗、哥倫比亞、古巴領導人被點名，拿下丹麥屬地格陵蘭也成川普目標，美軍如強占格陵蘭，北約可能崩潰。伊朗示威失控，美軍朝中東增兵，川普威脅，伊朗如武力鎮壓，美國將動武介入。2026年被稱為「赤馬紅羊劫」巨變年，各地動亂不安，川普陽謀已圖窮匕見，推動「唐羅主義」獨霸西半球之外，也一石多鳥用「低成本」想重塑世界格局。

川普繼承「門羅主義」，改稱「唐羅主義」(Donroe Doctrine)，除了西半球美國獨霸，排除中國、俄國政經軍事影響力；他第一任期就說要買下格陵蘭，川普2.0上任前強調收回巴拿馬運河控制權、將格陵蘭納入美國，連加拿大都想併入變美國第51州，活脫脫是舊時代帝國主義擴張的翻版，想用這些襯托「讓美國再度偉大」，包括把墨西哥灣改稱「美國灣」等，唯美國獨尊。川普唯利是圖，自稱有自己的道德標準，根本不理美國傳統形象或國際正當程序等原則。

川普抓捕委內瑞拉領導人後，暫未推翻左派政權，避免委國成第二個伊拉克，造成美國負擔；川普「收編」馬杜洛的親信羅德里格斯，只要她順從，讓美國掌控該國石油 出口和政策，排除中俄影響力，殺雞儆猴給中南美洲國家看，一石多鳥的陽謀期待有骨牌效應，清理中俄「反美軸心」的小弟，重劃世界格局：

一，委國石油儲量3030億桶，全球第一，前總統查維斯沒收多家美國石油巨頭資產，川普強索歸還，要美石油巨頭重返，但修復設備等需投資千億美元，艾克森等巨頭不看好。美國如壟斷委國石油出口，更添控制世界油價籌碼，對中俄影響是災難，更是對反美軸心推動全球石油交易去美元化的重大打擊。

二，中國在委內瑞拉投資600億至1200億美元，用石油分期償還，委國約68%石油出口中國，但只占中國石油進口量4%，份額不高。美國控制委國政府後，中國債權能否確保，中方資助委國鐵路、電廠及其他基礎設施投資都有變數，北京在拉美數十年布局被打亂，川普4月訪北京與習近平談判，將增加談判籌碼。

三，分析指出，全球油價如跌至每桶60美元以下，對靠能源出口支持戰爭的普亭就亮紅燈。委國如能大幅增產石油，油價跌至每桶50美元，普亭如何打下去？川普表面對普亭忍讓尊重，但近日美國海岸防衛隊扣押五艘「影子船隊」掛俄旗向中國輸油的油輪，不給普亭留面子，俄羅斯經濟和戰爭命脈都掌握川普手中。

四，古巴石油和財政仰賴委內瑞拉，委內瑞拉變親美政府，美國不須攻打古巴，古巴共黨政權已如「斬監候」，存亡操在美國手中。川普正清洗中南美洲社會主義反美政權，哥倫比亞、巴西等都得收斂或與美修好。而伊朗全國示威，政權風雨飄搖，川普威脅武力介入，中、俄、委內瑞拉、伊朗、北韓等「反美軸心」一一垮台的壓力劇增。

五，川普提議對格陵蘭島5.7萬居民每人發放1至10萬美元，收買他們用公民自決成為美國一部分，且不排除動武強占。但該島80%居民反對併入美國，丹麥和北約大國都反對。美軍早已駐軍格陵蘭、設雷達基地，川普卻不滿足，應是覬覦該島儲藏鈾、稀土、石墨、鋰、銅和鎳等礦產，想擴張美國版圖、歷史留名。身為北約領導國，大哥想侵占小弟家產，其他兄弟無力反抗，這像話嗎？

六，很多評論指川普採孤立主義，看來錯了，他把擴張和侵占當MAGA目標，不僅獨霸西半球，還要前進東半球，對台灣或日韓不是壞事，但霸凌或侵門踏戶式掠奪，就像逼台積電來美投資設廠，予取予求，委內瑞拉牛刀小試推翻第一張骨牌，擴散效應可能改變世界格局，做法和結果好壞都充滿爭議。