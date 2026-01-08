中「斬殺線」諷美 重演水深火熱反宣傳

簡體中文網上近期出現「斬殺線」新詞，嘲笑美國醫療、福利、保險和社會制度崩潰，遊民 遍地，美國人遭遇冷酷、不可逆轉的境遇，恍如被「斬殺」，「還是中國有制度優勢」。中共 同樣也長期向14億人宣傳，稱「台灣貧窮落後，台灣人生活水深火熱中，台北像大陸二、三線城市，市容破舊、建築老化，靠摩托車作交通工具」云云。然而許多大陸客造訪台灣後猛然驚覺「被中共騙了幾十年」，原來台灣實情與中共的宣傳截然相反，許多制度明顯優於大陸。

「斬殺線」成為熱議美國新詞，用少數個案來描繪美國「斬殺」窮人，用詞惡毒、讓人對美國生恐懼感，但有人戲稱「斬殺線就是斬傻線」，中共愚民宣傳想凸顯「社會主義的中國更好」，在中國經濟下行，失業率飆升、房價腰斬、民眾財富縮水之際，這類誇張說法反而招來訕笑和批評。

美國有70多萬遊民，成為國家之恥。遊民增加的因素包括失業、缺一技之長、吸毒、遇醫療或家庭變故後不想工作，只想自由自在過潦倒日子等；多數遊民往往用盡政府的所有失業、救濟等補助，只能街頭露宿，對這群化外之民，兩黨各地政府束手無策。

美國民眾學費貸款 負擔沉重、銀行不通融各種貸款違約，年薪六位數的軟體工程師可能一夜之間淪落到沿街乞討，美國政府提供失業救濟、糧食券、低收入醫療等制度，醫院不敢拒收需要緊急救護的沒錢病患，民間有食物銀行、社團和教會等公益團體協助弱勢者，用少數極端個案醜化美國，未必具說服力，否則不會有那麼多中國留學生學成後，千方百計想設法留美定居發展。

美國社會並不完美，槍枝氾濫、濫殺成風、毒品肆虐、搶劫偷竊頻傳，政治對立分裂，物價飛漲、看病貴、保險貴、教育需要很多錢，難儲蓄、貧富差距拉大等，都是缺點。但形容美國人生活水深火熱，則違背事實，既蠢又壞。網上有人評論，多數華人可倖免這些負面示範，只要肯打拚節儉、量入為出，美國有良好教育機會和更多機遇可一飛沖天、躋身上流。中國人「走線」偷渡，中共幹部把子女和資產都轉移國外，都顯示了制度優劣的答案。

和宣傳美國「斬殺線」對照的，中共數十年來不斷宣傳台灣人民生活水深火熱中。抖音、快手等平台有許多大陸民眾發視頻說，中國有九年義務教育、上學不收費，農民有200元人民幣養老金，「深情」勸台灣同胞「趕快回歸來享受福利吧」，雖表達溫情，卻是井底之蛙被洗腦後鬧的笑話。

據國際貨幣基金(IMF)資料，台灣GDP排名世界第21或22，人均所得2025年超越日韓，達3.7萬至3.8萬美元，而大陸人均收入全球排行第63，人均所得1.36萬美元；台灣逾65歲農民月領8100多台幣(約261美元)老農年金，是大陸農民月領約28美元的9.3倍。多數台灣人有退休金或國民、勞保年金，領到終老。台灣全民健保看病只繳150至250元台幣(5至8美元)掛號費，看診拿藥或動手術都不必自掏腰包，九年國民義務教育1968年即實施，比大陸早50多年。

台灣民間存款額達新台幣62.4兆元，成人平均財富(含房產)約31.2萬美元，瑞銀報告指2025年台灣人均財富排行全球第15。房地產是永久產權，政府無法強制徵收和更新，市容建築因而老舊；逾七成台灣家庭有汽車，全台逾1466萬輛摩托車，平均每名成人幾乎擁一輛，嘲笑台灣人騎機車是貧窮，不理解其機動性高和停車方便。

台灣發展領先大陸數十年，更文明進步，是不爭事實。中共宣傳說，統一台灣是為讓台灣人過上好日子，台灣2300萬人聽了會哈哈大笑。而美國人過得好不好，問問全美逾500多萬生活在這裡的華人，說法更有參考價值。