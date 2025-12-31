川普政府取締庇護作假 衝擊華人

根據CBS News等媒體報導，川普政府正以申請庇護 者可被遣返至第三國為由，在紐約、洛杉磯、舊金山等地，取消逾8000件移民 法庭審理中的政治庇護申請案。川普政府要求駁回庇護申請，並將申請者遣返到瓜地馬拉、宏都拉斯、厄瓜多和烏干達等第三國，這項行動使許多中國來美申請政庇者擔憂，「美國夢」更難實現，期望自己不會成受害者。

在聖誕節前，38歲中國公民關恆險些被驅逐，遣送到烏干達，因華爾街日報用社論譴責此事，多名國會議員出面聲援，才讓關恆免於被遣送至烏干達，烏國與北京關係良好，一旦人交烏干達凶多吉少。關恆在疫情期間曾冒險開車前往新疆，偷拍攝維吾爾人被集體關押在「再教育營」和拘留中心影片，並把視頻帶來美國公諸於世，成為國際間指責中共打壓維吾爾人的證據。但以此為由的政治庇護申請案，都避免不了被強制驅逐，顯示政治庇護愈趨緊縮。

中國籍民眾自1989年六四天安門事件後，政治庇護成為重要移民途徑。美國官方並無「六四綠卡 」有多少申請者的統計，但少數媒體說，受益八九民運的政治庇護者，1993年至1995年有5.3萬至5.4萬人，但如包含申請人獲公民後，再申請其子女或父母來美依親，受益人可能達數十萬。

網上許多簡體貼文顯示，1989年天安門流血鎮壓後，在美求學或來美考察、探親的很多大陸籍人士，無論支持或反對中共做法，只要提出政治庇護申請，不需具體證據，絕大多數案件都獲審批核准，全美大陸移民社區因此快速壯大，人數漸超越台港澳移民，很多移民律師也因接辦案件發了一筆橫財。

美國國會1992年以壓倒性多數，通過「1992年中國學生保護法」(Chinese Student Protection Act of 1992)，給予1989年6月5日至1990年4月11日期間在美國境內持續居住，該年4月11日至法案通過時在中國停留不超過90天的中國公民，都獲永久居留權；當時總統老布希立即簽署法案，為中國移民打開大門。

這項法案領銜者，就是後來的眾院議長、舊金山的聯邦眾議員南西‧裴洛西。她在2022年無懼中共，率團訪台灣，成為強烈反共的「國會鐵娘子」，卻被很多在美中國移民謔稱為「妖婆」，包括六四綠卡獲益者也討厭她，著實諷刺。如今許多靠六四綠卡移民美國者或家屬，依然是中共政權擁護者，常為中共搖旗吶喊，「美國為政以德，民眾卻欺之以方」，印證世事變遷。

川普常公開質疑政治庇護，近年中國移民靠政庇拿綠卡到手後，短期內就回大陸探親，顯然遭政治迫害之說不實，少數人返美入關時被移民局以「已無庇護必要」而取消綠卡。有共和黨議員公開抨擊，中國移民靠政治庇護申請移民，卻常回中國或幫中共說話，集體作假、濫用政治庇護。移民局近期開始查閱所有申請簽證或移民者社群平台，想清查背景、過濾人選，但上有政策、下有對策，作假和背叛防不勝防。

川普與共和黨人常駁斥政治庇護的弊端，11月間，2021年才到美國的阿富汗難民，槍殺華府兩名國民兵，引發各界撻伐；川普多次批評明尼蘇達州大批索馬利亞移民聚集，享各種福利，卻成犯罪溫床，1992年索馬利亞內戰後，美國發給難民簽證，如今嘗到苦果。中國、阿富汗或索馬利亞移民都出現「一顆老鼠屎，壞了一鍋粥」，讓反移民浪潮更添助力，為移民社區被排斥敲響警鐘。

川普想取消出生公民權，也有共和黨議員提案要立法取消雙重國籍，綠卡持有者如犯罪，可能被註銷綠卡並遣返第三國；政治庇護審核愈來愈緊縮，連歸化入籍公民都不一定百分之百受保障，排外浪潮蔓延，川普下台後能否改變，都在未定之天。