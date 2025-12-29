2026「AI競賽」美中不同策略

美中的競爭，預計明年比今年更激烈，川普進入第二年任期，須鞏固對中政策，打下四年任期的根基，不能拖至第三年和第四年，習近平更要為2027年的中共21大舖路，贏得中美競爭對抗；華府和北京在政治和經貿都有競爭，但其中可能以人工智慧競賽(AI race)最為重要，因為AI領先將可直接導致經濟和國防的領先。兩國的AI明年將會有怎樣的發展？以下是一些端倪。

一，今年美國科技公司大舉投資AI基建，著名研究機構McKinsey預計，未來五年，AI投資將超過5.2兆元；2025和2026連續兩年的巨額投資，讓美國AI發展大幅推進。美國2025年單是谷歌 、臉書、微軟和亞馬遜四巨頭對AI投入的資金就高達3500億至4000億，2026年繼續增加，在4000億與6000億之間。大部分資金將用來興建資料中心和發電廠，目的是提升AI伺服器的算力、以及雲端服務的運作功能，以滿足企業和使用者的需求。

二，矽谷三年來的AI發展，集中於建造大型AI語言模型，目標是發展出所謂的「通用人工智慧」(AGI)，科技巨頭希望搶先打造出「超越人類智慧」的AGI模型，這樣就可在AI世界中勝出，從此號令天下，唯我獨尊。過去三年，OpenAI的ChatGPT一直領先，但今年11月谷歌推出的Gemini 3表現大躍進，對ChatGPT 5構成威脅，由亞馬遜支持的Antropic也加入競爭，於是大型模型的競賽進入一個三國新階段。中國的AI模型競爭，不走AGI之路，而著重在運用方面，因此無法與Google和OpenAI競爭。

三，在AI晶片競爭方面，過去三年由輝達 (Nvidia)的GPUs晶片稱霸，一直領導「AI革命」，2023和2024兩年是輝達的H100和H200，2025年是B200和B300；到2025年11月，谷歌異軍突起，推出第七代的TPU，挑戰輝達的GPUs。

在中國方面，輝達晶片被禁出口，華為開始發力，最近兩年推出的昇騰910C，已有輝達H100的80%算力。日前，華為宣布，2026年將進軍南韓AI晶片市場，推出昇騰950，將與輝達和超微(AMD)短兵相接，直接競爭，屆時將可看清華為昇騰的水準。2026年的AI晶片，將繼續由輝達稱霸，谷歌的TPU還未構成真正威脅，黃仁勳說輝達的Blackwell領先谷歌最新的TPU整整一代，谷歌自己也說，TPU不是取代GPUs，而是配合GPUs。

四，輝達2022年推出的H200，已獲川普政府解禁，可以出口中國，預計明年2月中可運抵中國，但北京還未正式宣布批准。若H200大量銷售，將可大幅提升中國的AI算力，解決過去一年的中國模型因算力不足的尷尬情況，直接提升中國AI的水平。過去兩年，華為雖趁著輝達缺席中國市場而大力發展，但昇騰910系列仍與台積電為輝達所造的Blackwell相差至少兩代，而輝達明年將推出更新的Rubin，進一步拋開華為。

五，中國的語言模型不走矽谷打造AGI之路，反而另闢蹊徑，走AI「應用之路」。今年初中國以較低成本和較少晶片，即可推出DeekSeek模型，震動矽谷；此後大半年，大量軟體面世，已造成廣泛應用的局面。中國政府又制訂未來五年的AI發展計畫，目標對準工商業的應用，例如2026年，預計將AI應用到「機器人工智慧」上，藉此提高經濟增長；2027年，將AI應用到6個領域(科研、工廠生產過程、消費產品、健保、教育和政府部門)；2030年，將AI發展至像電力和互聯網那樣普遍。

美國在AI應用方面，顯然比較落後；麻省理工今年秋天公布的研究顯示，美國95%使用AI的公司都是「利潤零回報」，反映出AI的應用追不上投資和模型開發。可以想見，矽谷科技巨頭全力研發語言模型，向著AGI超越人類智慧的方向發展，卻沒有用力於AI的應用；如果繼續讓投資超過應用，可能構成危機。