明年美股：AI泡沫、Fed和期中選舉

社論
回顧2025年，美股連續第三年出現百分比兩位數的漲幅，黃金則上揚逾60%，迎來1979年以來表現最好的一年；美元指數下跌近10%，原油下跌近17%；加密貨幣在創新高後暴跌，凸顯出投資人尚未準備好將其視為儲備資產。

在川普4月初「解放日」宣布對全球徵收巨額關稅後，美股暴跌。投資人擔心政府公債的安全，紛紛拋售。隨著債券價格下跌，殖利率上升，理論上會受到支撐的美元，卻被驚慌失措的交易員同時大舉拋售。

川普隨後做出回應，取消或延後了大部分關稅，恐慌情緒有所緩解。美國國債和美元止穩，美股也恢復攀升，然而美元幾乎沒有從暴跌中恢復過來，外國投資人現在更熱中於對沖其美元風險部位，美國國債作為避險資產的首選光環褪色不少。

2025年美股走升的主調是人工智慧(AI)，對基礎設施的大規模投入，以及對AI應用的預期需求，大幅推高了估值。但對資本支出回報的擔憂，打壓了科技股和其他AI相關股票，對AI泡沫最終破裂的猜疑，將成為2026年美股的主題：如果企業開始削減資本支出，市場對AI投資的回報失去信心，美股可能持平甚至下跌。

技術指標同樣也不看好美股；以過去10年每股盈餘計算的周期調整本益比(CAPE Ratio)在12月已超過40，為網路泡沫時期以來歷史次高。自1871年1月以來，周期調整本益比只要超過30並維持至少兩次以上，都導致華爾街下跌20%至89%。

另一個指標是股神巴菲特獨創的「巴菲特指標」：將美國上市公司總市值相加後除以美國國內生產毛額(GDP)，巴菲特指標過去每每預測大跌皆中的。自1970年以來，「巴菲特指標」的比率平均為85%，也就是說上市公司總市值平均相當於美國GDP的85%。但在12月10日，巴菲特指標創下226.26%的歷史新高，顯示股市估值已經過度溢價。

除此之外，還有一股更大的不穩定力量可能顛覆股市：聯準會(Fed)的分歧。由聯準會主席鮑爾及其他11位聯準會理事組成的聯邦公開市場委員會(FOMC)，在12月會議中決定將聯邦基本利率調降1碼至3.5%至3.75%的新目標區間。但投票結果出現三張反對降息票，這是FOMC會議連續第二次出現意見截然相反的情況，也是過去35年來第三次。

一個意見分歧的FOMC，對市場信任度而言更加危險。幾十年來，聯準會從未在貨幣政策議題上出現如此大的分歧。更複雜的是，鮑爾的聯準會主席任期將於2026年5月結束。多次公開表達對聯準會緩慢降息不滿的川普，肯定會提名主張更激進寬鬆政策的人選，這可能會更加劇聯準會內部鷹鴿兩派之間的對立。

還可能影響2026年美股走勢的因素是「期中選舉」。根據歷史數據，在期中選舉年，由於新國會的產生，會為聯邦政府的組成帶來不確定性，美股表現往往不佳。資料顯示，史坦普500指數在期中選舉年的平均漲幅僅有3.8%，而總統任期內其他三年的平均漲幅則為11%。

雖然川普為11月的期中選舉造勢，會端出什麼菜雖還不確定，但肯定會尋找各種藉口，透過刺激經濟或減稅向選民買票，但他2025年的「又大又美」支出計畫導致30年期美國公債殖利率，在5月飆升至5.1%以上，達到2007年以來的最高水準。雖然目前已回落至4.8%，但長期利率與短期利率之間不斷擴大的「期限溢價」差距至今仍引發市場不安。

還有一些潛在的不確定因素，譬如，雖然關稅在2025年初引發市場劇烈波動，但在川普反覆操作被看破手腳後，已不再是主導因素。然而世界兩大經濟體的美中關係仍可能在2026年影響股市：如果再現對立，不會讓市場驚訝，但若雙方在貿易議題上取得協議，可能會是一個積極的催化劑。

地緣經濟挑戰下的兩岸戰略

以色列總理12/29會川普 預計討論加薩第2階段停火

社論／平安夜 世界並不平靜

遭川普送薩爾瓦多關押 被遣返委內瑞拉人擬在美提抗辯

川普籲司法部 公布與艾普斯坦案有關民主黨人士

