中國如何解讀2025戰略報告

4日晚上，白宮靜悄悄在網上公布了2025國家安全戰略報告(NSS)，這與八年前川普 第一任時大張旗鼓地發布，天差地別，川普本人事後根本沒有提到這份報告，很多人懷疑，他根本就沒有看過。

但這份文件兩周以來，卻在全球持續引發回響，因為目前川普政府正在做的，舉凡對委內瑞拉的軍事威嚇、與歐洲的極右派親近，都可以從文件中找到端倪。

其中與川普第一任國安戰略報告最大的不同，就是八年前，將俄羅斯 與中國定位為戰略競爭對手，是美中關係從交往轉為競爭的分水嶺，但最新國安報告，卻避而不談與俄羅斯、中國之間的競爭。

中方雖然剛開始有報導，可是進一步的分析卻付之闕如，這是因為學者與智庫都需要先上報，待領導核示後，才公開發表，少數人迫不及待先行發表，但多半因為沒有經過呈報，因此他們的發言也較不重要。

兩周後大量分析出爐，經過歸納，大概有幾類看法：其一是，川普本人完全沒有戰略可言，這份文件是由川普政府內部不同派系綜合拼湊而成，內容許多矛盾。這派看法強調，川普本人與他的政府，有很大的不確定性，政策上的不確定，第二任較第一任有改進，但行事風格的不確定，主要是作為一種談判策略，以使自己在談判中占據優勢，從而達成更有利的結果。

但更多的意見則強調，這還是一份值得研究的文件，尤其是對中國的批評大幅減少，把中國稱為潛在經濟夥伴，並承諾尋求一種「真正互利的經貿關係」，不再提中國的政治體制或人權，什麼「推動中國民主化」與政權變遷，更是消失無蹤。

川普在釜山川習會開始前發文稱「G2即將舉行會晤」，這被中國網民將其「玩梗」為《三國演義》中的：「天下英雄，唯使君與操耳」，G2的比擬在戰略報告中，對中國的重視，而得到進一步的證實。

不過大部分的看法都認為，雖然這份文件對中國的敵意有所減輕，但本質上，仍然是遏制政策，只是由地緣政治，換成了地緣經濟的競爭而已。中國是目前製造業實力最強、占全球製造業比重約30%以上，而美國約占百分之十幾。川普希望通過提高關稅、與其他國家談判等方式，促使製造業投資流向美國，只有這樣，才能確保美國立於不敗之地。

更有人謹慎地提醒，世界權力格局，並不是如冷戰時候的兩極對抗格局，儘管華盛頓和北京是兩個「最強大的」國家，但當今世界已不再像冷戰時期美蘇對抗那樣，存在著相互對立的聯盟集團，而北京官方迄今尚未正式回應「G2」的提法。

既然不是冷戰兩極對抗，就必須要放棄冷戰思維，如今大多數國家都是「多方結盟」，試圖同時與華盛頓和北京保持關係。全球最重要的分歧仍然是已開發國家和發展中國家之間，或全球南方與北方之間。

北京戰略界也傳出，川普似乎想搞「雅爾達2.0」，中美俄三家「瓜分」世界，俄羅斯負責歐洲，美國負責美洲，中國負責東亞等等。但這僅僅是個說法，沒有任何正式文件能夠證明，戰略報告中也沒有。

當然這說法也不完全是空穴來風，未見公開的戰略報告，也不排除祕密版本中可能會有，甚至實際上真的在做，但公開承認這種設想是有風險的，美國國內建制派會強烈反對，認為川普把美國的獨霸地位「拱手讓人」，尤其是俄烏和談的敏感關頭，更讓人懷疑川普要讓俄羅斯接手歐洲。

而在亞洲，近日中日緊張，川普與中國國家主席習近平通話後，致電高市，建議她「不要刺激中國」，而在自衛隊軍機遭解放軍雷達照射爭議，迄今也只是匿名的國務院 發言人，以答記者問的形式，重申對美日安全承諾，也都符合戰略報告意在言外、「可做不可說」的部分。