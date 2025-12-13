川普同意售中Nvidia高階晶片 正反意見拉鋸

川普 總統日前說，美國將在符合其國家安全條件下，允許Nvidia(輝達，另譯英偉達)向中國出口H200晶片，其中「25%的金額將支付給美國」，還說「習主席正面回應」。外人不知兩人談話內容詳情，但川普這項決定，引發不少批評。各方紛紛考慮彌補措施，以限制中國取得美國精良先進AI 晶片，超趕美國的主導地位。

川普在貼文宣稱「25%的金額將支付給美國，這項政策將支持美國就業、強化美國製造，並讓美國納稅人受惠」，批評拜登政府要求美國企業生產「降規」產品，那是「糟糕點子」，拖慢創新。除了Nvidia外，超微(AMD)與敗部求活的英特爾(Intel)等晶片也都可出口中國市場。但川普總統還扣住Nvidia最先進的晶片Blackwell與Rubin，不給中國。

目前川普政府內部主張售中晶片的華爾街派占上風，他們以Nvidia執行長黃仁勳 、商務部長盧特尼克及白宮AI總監薩克斯為主，認為可在禁售美國最先進晶片與完全不出售之間，售給中國H200。這一折衷作法，其實就是既可進攻中國高階晶片市場，替美國與Nvidia等公司帶來巨大收入，同時可以拖緩中國華為等自主研發先進晶片的能力與進度。

在部分反中人士看來，黃仁勳等人想法極為幼稚短視，一廂情願。反對售中晶片派非常擔憂，H200效能是之前川普同意出售的H20的六倍；如果出口更先進AI晶片給中國，根本就是讓中國在短時間內，提升軍力。

但隨著Nvidia不斷更新推出高階晶片，在市場上推陳出新，華爾街派認為美國晶片研發實力強大，中國不是沒有能力，而是在可見的一段時間內追趕不上美國，為何不利用此一空檔，殺進龐大中國市場賺錢。黃仁勳公開私下多次鼓吹這種立場，後來更得到白宮川普的支持。

這個立場原本在川普2.0剛開始，是沒有空間的。川普政府內外有許多長期以來對中強硬人士，他們認為要堅持「美國優先」貿易政策，加強對中技術轉移限制，卡住中國的最好機會，同時更祭出對等關稅。川普也準備活用這項監管晶片出口武器化，幫助科技公司出口，放鬆限制AI晶片銷售至150多個國家的「人工智慧擴散規則」。

但是川普2.0的對中政策，全被北京摸透，對美國所有卡脖措施，都有破解劇本，更有反制能力。川普踢到鐵板，被迫用「晶片換稀土」，立即落入下風，至今走不出困境，被迫用先進晶片自衛。Nvidia成為川普2.0目前對付中國最順手的武器。

這也解釋川普晶片出口政策毫無章法，自我矛盾。就在川普宣布出售H200的當天，司法部宣布大規模打擊走私H200晶片到中國的查緝行動；德州聯邦檢方高調聲明，這是一起「與中國有關的大型人工智慧技術走私網絡」。司法部門努力打擊走私H200晶片，但「大賊在廟堂」，川普政府的重商親中派天真認為中國市場會對美國晶片「上癮」，往後不得不用Nvidia晶片，這是幼稚思維。

稍早川普政府准售H20晶片時，就為安撫國內反對聲浪，藉口說出售中國的H20晶片是次等貨，激怒中國民族情緒，北京下令公私機構禁用H20晶片。

如今，川普認為H200可再次吸引中方企業上鉤，但黃仁勳並不如此樂觀，已預期中方不一定買帳。儘管中方字節跳動、阿里巴巴等民間企業，都表態要購買H200晶片，但這並不表示中方同意。中方馬上明示暗示不鼓勵民企使用美貨，華為等算力雖稍遜，但仍可用，自產先進晶片馬上就到位，更不准政府機構使用H200。

對川普同意售中H200晶片，國會也有不同意見。未來國會能立法，阻止美國高端晶片繼續出口，避免中國藉此在AI趨勢上，有所突破。