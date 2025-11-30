香港世紀大火 肇因於監管機制失效

香港宏福苑社區大火逾百人死亡。(美聯社)

香港 發生「世紀大火」，大埔的宏福苑 的八棟大廈中的七棟被焚，從影片所見，彷如天火焚城的末日景象；截至28日，已有128人死亡，還有約200人失蹤，總計最後被濃煙嗆死，或被燒死，最終死亡人數可能超過300人。這場大火，對香港人來說，不但是62年來死亡人數最多的大慘劇，更是一次血淚教訓，因為慘劇原可避免。

為什麼釀成大火？人們起先指責，從中國大陸來港的「外勞」吸菸，可能造成火警。這些工人習慣吸菸，住戶拍到他們吸菸，把影片放到網上，住戶叫工人不要吸菸，但工人一臉不解，吸菸對他們來說，就像呼吸空氣一樣，免不了。可是追查之下，吸菸並不是大火的元凶。

人們又把矛頭指向竹棚(鷹架)。大廈正在進行外牆維修，承建商搭建竹架，以方便施工。中國官媒刊文，把起火原因指向用竹子搭成的竹棚，因為竹子容易起火。但追究起來，竹棚無罪，近年常有中外攝影師，把竹棚視為香港特色，並把照片發表在西方刊物上。事實上，香港建築界代代相傳，使用竹棚進行高空作業，卻從來沒有發生過重大意外，1996年的彌敦道嘉利大廈大火也與竹棚無關。竹棚是香港的本土文化，而部分北京官媒在國安法全面管治香港後，對一切本土特色必去之而快，竹棚因此成為被攻擊對象。

初步檢討顯示，元凶禍首應是「棚帳」。承建商為方便作業，在外牆搭起長長的綠色帳子，從底層一直至頂層；帳子原應使用防火的「阻燃」物料，但大火之後卻被發現，使用的卻是「助燃」物料。

屯門一處屋邨，由同一承建商進行同樣的維修工程，住戶在大火發生後，拿了數呎棚帳，試著去點火，怎知一點即著，數秒之內，就把帳子完全燒毀；事實證明，承建商在宏福苑設置的「助燃」棚帳，才是真正的導火索，著火燒起來，火勢迅速由底層燒到頂層，然後又把火勢傳至旁邊的大廈，因此才會演變成火燒連環棟的空前災難。

棚帳從何而來？原來宏福苑的維修承建商是中國內地的建築公司，棚帳也來自內地；住戶現在追問焦點是：承建商如何取得承包合約？又如何能夠拒用「阻然」物料卻用上了「助燃」物料？這些問題讓港人懷疑，港府 與內地官商勾結，進行貪污包庇的交易(工程偷工減料，卻收取超高的3.3億港元工程費，約4253萬美元)。

宏福苑住戶，年前已向政府舉報，有火災危險，但政府卻一直沒有行動；監管部門進行了16次巡查，每次都說棚帳，沒有起火危險。

調查又發現，承建商使用易燃的保麗龍板(發泡膠板)封窗，因此導致火勢從外牆燒入屋內。特首李家超說，要成立調查組進行調查，但調查組是政府中人，必難查出什麼真相。香港在回歸之前，每有天災人禍，必由「獨立調查組」去查，並由獨立的大法官負責，唯有這樣才有可能查出真相。

這次大火證明監管制度崩潰，導致香港蒙受此空前人禍。政府監管為什麼會崩潰？2020年後，國安法全面控制香港，治港政策一切以政治為首，不但公務員政治化、社會政治化，經濟和教育政治化，甚至建築工程也政治化等；總之一切都以政治為優先，2021年港府撥80億港元作國安費，2023年又撥50億，國安費成為重大財政負擔；港府在財政壓力下，全面內地化，建築工程注定走上死亡之路。

中國的經濟政治化，罔顧經濟現實；調查壓制外資外企，令外商紛紛撤出中國，這兩年的失業率大增。中國一切政治化，經濟則日趨沉淪；如果香港繼續內地化，更大的災難必將到來。